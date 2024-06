SAN LUIS POTOSÍ, México.- Lisandra Rodríguez, la “Amy Winehouse cubana”, como ha trascendido en las redes sociales en los últimos meses, viajó este viernes a Estados Unidos gracias al parole humanitario.

La joven, que ganó popularidad gracias a su parecido con la fallecida cantante británica, no ha comunicado la noticia pero varias publicaciones de amistades suyas en su perfil de Facebook indican y demuestran, con fotos, que la joven abordó el avión rumbo a Estados Unidos.

Las instantáneas la ubicaban a ella y a su hijo en el Aeropuerto Internacional de La Habana en la puerta de abordaje.

Facebook: Daniel Ross Diéguez

“Se va Cuba en Parole de La Cuba, como un girasol a buscar luz en medio del apagón. Buen viaje Amy de Cuba Lisandra Rodríguez y tu hijo. Gracias por la amistad”, escribió en Facebook el joven realizador cubano Daniel Ross Diéguez, quien filmó a la Amy cubana recientemente para su largometraje Bajo la corteza.

“Este día marca el cierre de una etapa y el inicio de una vida llena de posibilidades, haciendo historia, ¡Muchas felicidades!, Amy de Cuba. Welcome to the United States“, escribió Louise García.

Facebook: Louise Garcia

La joven cubana Lisandra Rodríguez ha tenido gran repercusión mediática por su parecido con la famosa cantante británica Amy Winehouse. Comentó que desde adolescente comenzó a escuchar la música de la británica, pero no percibía su parecido con la artista hasta que las personas lo comenzaron a notar: “Mi familia a decirme que era idéntica”.

Facebook: Letty Orta

Explicó que al percibir su parecido con intérprete de “Back to Black”, decidió rendirle su propio homenaje a la cantante fallecida en 2011 a los 27 años.

También resaltó que, más allá del parecido físico, comparte rasgos personales y experiencias vitales con Winehouse. “Lo único que hago literalmente es subirme el moño porque este maquillaje siempre lo he usado, incluso antes de conocerla”, aclaró. “En lo personal soy muy como ella, muy espontánea. Soy natural, no finjo ser algo que no soy. Lo que ves es lo que hay”, aseguró.

Aunque, a raíz de su popularidad, le han pedido asumir una postura política y pronunciarse sobre la sotuación, en dos videos publicados en redes sociales, la joven habanera expresó que ella se mantiene al margen de la política y que su interés se centra en el legado de la cantante.

