MIAMI, Estados Unidos. – El régimen cubano envió en mayo pasado una delegación a Estados Unidos, esta vez bajo el auspicio de la Administración Federal de la Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), de acuerdo con documentos internos del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) de la Isla obtenidos por Martí Noticias.

La visita también fue confirmada al medio por la FAA, que no accedió a proporcionar detalles sobre el itinerario de los funcionarios cubanos en Estados Unidos.

“El encuentro tuvo lugar en mayo, pero habrá que contactar con las autoridades cubanas para obtener información sobre sus itinerarios”, se limitó a responder la FAA a las preguntas de Martí Noticias.

La visita, diferente a otra anterior gestionada por la Agencia de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) y que generó una intensa polémica, fue organizada por la FAA como parte del Acuerdo de Operación Miami/La Habana y Houston/La Habana.

Según documentos internos del MINREX a los que tuvo acceso Martí Noticias, la delegación fue invitada al Centro de Control de Tráfico Aéreo de la Ruta de Miami, Florida.

Documento del MINREX obtenido por Martí Noticias.

Según funcionarios estadounidenses, que hablaron con el citado medio bajo condición de anonimato, la invitación tenía como propósito “discutir el movimiento continuo seguro y eficiente de las aeronaves” entre Estados Unidos y Cuba. Durante el encuentro, se esperaba la firma de una “Carta de Acuerdos” sobre control de tránsito aéreo entre la FAA y el Instituto Cubano de la Aeronáutica Civil.

De acuerdo con los documentos obtenidos por Martí Noticias, los funcionarios cubanos que participaron en la visita fueron Orlando Nevot González, Jorge Fermín Centella, Michel Mederos Reigoza y Jorge Luis Martínez Rizo.

Orlando Nevot González, director de Navegación Aérea del Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba, ya había viajado a Estados Unidos en ocasiones anteriores como parte de delegaciones oficiales. Michel Mederos Reigoza ha sido supervisor del Centro de Control de Tránsito de la República de Cuba, mientras que Jorge Luis Martínez Rizo trabaja para la Empresa Cubana de Aeropuertos y Servicios. A Jorge Fermín Centella ―de quien existe poca información pública― se le vincula al Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba.

La delegación fue recibida por 15 funcionarios estadounidenses, entre ellos ejecutivos de los aeropuertos de Miami y Houston encargados de Soporte de Espacio Aéreo y Procedimientos, así como representantes de la Oficina del Hemisferio Occidental y la Oficina de Asuntos Internacionales de la FAA.

Hasta la actualidad, la prensa oficial cubana no ha publicado información sobre el viaje de los funcionarios a Miami.

¿Viene otra polémica?

Funcionarios del régimen cubano visitaron las instalaciones de TSA del Aeropuerto Internacional de Miami el pasado 20 de mayo, lo que desató una fuerte polémica.

Tras conocerse la noticia, el congresista cubanoamericano Carlos Giménez declaró en conferencia de prensa: “Es increíble que tuvimos a agentes del Partido Comunista de Cuba, del régimen comunista de Cuba, un régimen que está en la lista de los que patrocinan el terrorismo en el mundo. [Es increíble] que sus agentes vinieron para ver qué hace aquí TSA para protegernos a nosotros contra el terrorismo”.

Para el congresista, que, junto al senador Marco Rubio promovió y logró la aprobación de una ley que prohíbe el traspaso de información sensible de la Guardia Costera de Estados Unidos a las autoridades del régimen cubano, la situación carecía de sentido común.

“Ahora tenemos que otra vez avanzar otro proyecto de ley para prohibir que la TSA no le enseñe a naciones que patrocinan el terrorismo nuestros métodos de seguridad. Eso no sé por qué lo tenemos que hacer, porque el sentido común dice que no lo hagas, pero parece que lo tenemos que hacer”, subrayó en esa ocasión.

Poco después, a inicio de junio, se supo que Rubio y Giménez habían presentado un proyecto de ley para impedir que funcionarios del régimen cubano y de otros incluidos en la Lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo tengan acceso a instalaciones de Estados Unidos como las de la TSA.

Específicamente, Rubio y Giménez presentaron el proyecto de Ley de Aeropuertos Seguros frente a los Enemigos (SAFE, por sus siglas en inglés) ante el Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos, respectivamente.

“Después que agentes del régimen cubano recorrieran las instalaciones del TSA en el Aeropuerto Internacional de Miami, el representante Carlos Giménez y yo presentamos una legislación para restringir el acceso de los Estados Patrocinadores del Terrorismo en las áreas del TSA”, indicó Rubio en la red social X.

En otra publicación, el senador calificó de “absurdo” que Estados Unidos haya recibido a funcionarios de países actualmente designados como Estados patrocinadores del terrorrismo. “Debemos asegurarnos que esta Administración no permita que agentes extranjeros se enteren de nuestras medidas de seguridad destinadas a mantener seguros a los norteamericanos”, agregó Rubio.

Por su parte, Giménez aseguró que este proyecto de ley asegura “nunca vuelva a tener lugar” una visita de funcionarios del régimen cubano a instalaciones sensibles de Estados Unidos.

