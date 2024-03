SAN LUIS POTOSÍ, México.- Hace menos de un mes la ciudad de Nueva York acogió un prominente evento que aúna cada año a modelos, diseñadores, fotógrafos de varios países que se suman a la Semana de la Moda, a la vanguardia de las tendencias y la evolución de la moda estadounidense.

La New York Fashion Week acogió en esta ocasión a una diseñadora y modelo cubana que con tenacidad ha trascendido espacios y construido una carrera que la ha llevado a uno de los eventos más relevantes en el mundo de la moda.

Baro Sánchez, como es conocida en el ámbito artístico, debutó en febrero como productora y máxima ejecutiva de un desfile en la galería de artes en Brooklyn Art Cave. Allí, frente un numeroso público, presentó su proyecto Everyone is Welcome.

Con diseñadores invitados, de la talla del artista del calzado Carlos Molina, y modelos europeos como Marc Oliver, Vivienne Oesh, Anna Sanderson, la cubana Baro Sánchez mostró al mundo que su premisa es dar lugar a la inclusión, la diversidad, la androginia, y darles una oportunidad a todas las personas.

En definitiva, de eso también trata Everyone is Welcome, un proyecto que empodera a quienes temen mostrarse por temor a ser juzgados por la sociedad.

La Semana de la Moda marcó un punto de inflexión en la carrera de Baro Sánchez. Muchos años de tesón la han llevado a este momento que constituye también un punto de partida.

Baro Sánchez (que también es Kirenia) tuvo la amabilidad de conversar con CubaNet sobre su vida y su trayectoria.

—¿Cómo era Kirenia de niña?

—Kirenia fue una niña que creció con mucho amor, muy soñadora, una niña a la que su familia apoyó en todo siempre, desde las clases de piano hasta el baile, el modelaje. Fue una niña que tuvo hermanos muy presentes y le enseñaron la pasión por el arte, el teatro, la lectura, la escritura, música etc. Una niña feliz.

—¿Siempre supiste que querías dedicarte al mundo de la moda y el diseño?

—Desde la primera clase de modelaje en el Vedado con un grupo local, desde ese primer día, sentí que me gustaba lo que estaba haciendo. Así, dando pequeños pasos, empecé a entrar en el mundo de la moda con varios diseñadores cubanos, perfeccionando mi técnica y proyección en pasarela.

Lo de ser diseñadora llega con los años y el tiempo. Después de muchas experiencias fuera de Cuba, después de ganar una buena experiencia internacional me quise dar la oportunidad de empezar a explorar y estudiar el mundo del diseño, siguiendo muchos consejos y haciendo trabajo de equipo con mis hermanos.

—¿Cómo te convertiste en Baro Sánchez?

—Baro Sánchez nace por un periódico local de Abruzzo, una región italiana. Allí escribieron un artículo y aparecía una foto mía. El texto reseñaba que había ganado el título de Miss Fotogénica. Había participado en un concurso para la selección de Miss Abruzzo y yo me presenté, obtuve el título de Miss Fotogénica Abruzzo y de ahí pasó a Facebook y otras redes y se quedó Baro Sánchez.

Además, me gustan mucho mis dos apellidos. Me acompañan en todos los pasos que doy. Cuando escucho mi nombre asociado a algo positivo que hago es como si estuviera haciendo valer los apellidos de mis padres y eso me da orgullo.

—¿Es difícil abrirse camino en el mundo de las pasarelas en Cuba?

—En Cuba, en mi época fue difícil. También lo fue en Europa porque no fui nunca 90/60/90. Nunca tuve esas medidas, siempre fui más un 80/58/83 y tampoco medí más de 1.70 de altura, así que para mí fue difícil, pues hay mucha mucha competencia.

—¿Cuándo emigraste de Cuba? ¿Qué representó para ti llegar a Italia?

—A los 18 años ya vivía en Italia y para mí significó la realización de mi sueño de ser modelo internacional, ya que Milano es por excelencia uno de los lugares más importantes para realizar una carrera como esta.

—¿Extrañas la Isla?

—Extraño lo que viví junto a mis familiares y amigos más cercanos. Extraño el típico modo de despertarme por la música alta de los vecinos, extraño la idiosincrasia y espontaneidad de mi gente.

—Kirenia, estudiaste Educación pero también incursionaste como diseñadora y lanzaste tu propia línea de ropa, ¿cómo ha sido ese camino y qué sacrificio ha supuesto desempeñarte en varias áreas?

—El camino como diseñadora es un trabajo de grupo. Somos tres hermanos y decidimos unirnos y apoyar esta pasión por la moda que tenemos. Así que con la ayuda y apoyo -tanto emocional como de creación- de mis hermanos siento que es todo un poco más fácil. Sacrificio ha habido mucho: económicos, de estudio, de trabajo, de decisiones, de preparación, aceptación, perseverancia, y tiempo. Lo más complicado es, sobre todo, el manejo del tiempo para realizar los proyectos.

—¿Cómo llegas a Nueva York?

—Soy italiana e inglesa también. Eso me permite moverme y viajar libremente hacia nuevos horizontes donde poder realizar mis sueños.

—Eres, además, una gran maestra de modelaje, a menudo se te puede ver en redes guiando a mujeres jóvenes en este universo de la pasarela. ¿Qué te inspira a hacer lo que haces?

—Enseñar es algo innato en mí. Me gusta compartir mis conocimientos con los demás, por eso soy educadora también y por eso llegué a hacer la especialidad para trabajar con niños con discapacidad.

En el caso de la moda, he transmitido mis conocimientos, pues tuve muy buenos profesores. Mi técnica en pasarela puede ser clásica o moderna y eso hoy no se ve mucho. Hay un estilo moderno más veloz y a mí me gusta mezclarlos.

Me fascina asimismo preparar a los modelos yo misma cuando creo un evento porque recreo en mi mente la imagen de lo que quiero en pasarela, bien definida. También me gusta dar la oportunidad a todes. Creo mucho en la inclusión e igualdad de géneros y en la moda se necesitan muchas más pasarelas inclusivas, de ahí que en mis colecciones haya modelos Petit, Curvy, chicos con faldas, etc.

—¿Qué han representado en tu carrera tus hermanos?

—Mis hermanos son los culpables de que yo sea lo que soy y de que haga todo lo que hago. Ernesto me llevaba al teatro desde muy pequeña a ver a grandes artistas cubanas como Rosita Fornés, Rebeca Martínez, a funciones de zarzuela, de ópera, musicales. Me inculcó el amor por la lectura, por Federico García Lorca, por Frida Kahlo, me mostró las películas de Cantinflas, Sara Montiel, María Félix, etc.

Mientras tanto, Geovanny me hacía conocer Pedro Almodóvar, Ennio Morricone, Roberto Benigni… y recortaba de las revistas los modelos de las “cuquitas” para que me hiciera, como modista, mis vestidos. Me hablaba de las grandes top Model y en especial de Kate Moss, Naomi Campbell, ambas bien diferentes pero distinguidas por sus cualidades diferentes. Por todo esto y más ellos fueron y son mis puntos de referencia en los proyectos que inicio y concluyo. Me dieron las armas para hoy ser la mujer que soy. Les debo mucho por tanto amor, dedicación y apoyo en mi vida.

—En fechas recientes has estado realizando castings y siempre estás inmersa en algún proyecto, ¿cómo conjugas tu vida profesional y personal?

—Vida profesional y personal bien separadas. Trato de dividirme en situaciones momentos y espacios, para dedicarme de manera independiente a ellos. Es algo bien difícil pero cada día voy aprendiendo un poco más spbre cómo gestionar mis necesidades personales y laborales. A veces es frustrante no llegar a ser dos en una. Pero ahí voy aprendiendo para mejorar mi calidad de vida personal también.

—¿Qué proyectos traes entre manos?

—Proyectos por venir son varios, siempre enfocados en la moda en Europa y América.

—¿Una persona que admires?

—Mi madre y su extrema bondad.

—¿Lo que más detestas en la vida?

—La traición y la poca capacidad de entendimiento del ser humano.

—¿El momento más feliz?

—Momento más feliz no existe uno, ¡son varios! Mis momentos más felices son aquellos donde estoy junto a quienes amo.

—¿Tu mayor reto?

—Mi mayor reto es cada día al levantarme ponerle ganas a la vida, para vivir cada segundo con la ilusión y calidad que me hagan sentir mejor persona. Porque entrego todo a quienes me rodean y a mí misma, en mis proyectos.

—¿Otra pasión además de la moda?

—Mi otra pasión es escribir. De hecho ya he escrito un libro que viene en camino, en breve.

—¿Qué les dirías a las niñas y jóvenes que quieran dedicarse a la moda?

—Serían muchos consejos. Me hubiera gustado escuchar algunos que me ahorraran pasar por momentos difíciles. El primer consejo es que se descubran, sean originales. Aprendan cada día con la práctica. No se apaguen nunca porque les digan que no. Alguien me dijo una vez “sé que algún día vas a lograr tu sueño aun sin ser perfecta”. Hoy le respondo: “no necesité ser perfecta porque me volví original”.

