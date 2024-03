SAN LUIS POTOSÍ, México.- La periodista oficialista Arleen Rodríguez Derivet, que por estos días recibió el Premio Nacional de Periodismo “José Martí”, no dudó en recordar que es amiga cercana del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel y su amistad se remonta a hace aproximadamente 30 años.

La exdirectora del diario Juventud Rebelde, presentadora del programa “Mesa Redonda” y una de las más cercanas voceras de Miguel Díaz-Canel, concedió una entrevista al medio del que fuera directora, a propósito del galardón que le otorgó la oficial Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), y se refirió a su relación estrecha con el gobernante.

Entre tantas anécdotas relacionadas con sus “logros” como periodista, recordó que Díaz-Canel es su amigo “de juventud” de hace más de 30 años. Y no tardó en afirmar que, cuando este llegó a La Habana desde Santa Clara, desconocido por todos, ya ella era su amiga.

X:Randy Perdomo García

En su opinión, el santaclareño que ahora encabeza el sistema es “de lo mejor” de su generación. ¿Sus argumentos?: su “entrega” y “limpieza de alma”. Tan “limpio, entregado y bondadoso” es que a Arleen le duelen mucho “las ofensas y groserías con él, porque lo conozco y sé cuánto se entrega a Cuba y se desvela”.

Eso sí, la vocera, que se dice “leal cronista de la Revolución”, explicó que esas afirmaciones no impiden que tenga sus propios “criterios y opiniones, no siempre concordantes”, porque su “lealtad revolucionaria no es incondicional”, sino que pasa siempre por “decir lo que pienso y lo que siento”.

Muchas felicidades en su cumple a nuestra hermana del alma, a mi compañera en todos los tiempos, a esa persona de la que nos es imposible estar lejos. En nuestra familia te queremos infinitamente, @DerivetmR. pic.twitter.com/RPyXApvWYM — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) April 21, 2023

Entre las “joyas” que dejó leer en la entrevista se escurre una, donde opina que “Fidel es un cometa que pasó por el centro de nuestra Historia, y dejó una huella a prueba de todo”. La frase, acompañada de una foto de la periodista junto al dictador, son una fiel muestra de sus afinidades.

Rodríguez Derivet es una de las más acérrimas defensoras del régimen de la Isla. Para defender a “los llamados dirigentes históricos de la Revolución” o las medidas más antipopulares del régimen, lo mismo que para lanzar diatribas contra opositores, periodistas independientes y otros agentes de la sociedad civil cubana ha abarcado prácticamente todos los medios a su alcance: la prensa plana, la radio, la televisión y los sitios webs de propaganda oficial.

En una entrevista ofrecida a Pascual Serrano en 2017, la vocera oficial defendió el sistema de prensa (propaganda) del régimen y aseguró que en Cuba ningún periodista temía ir preso por expresar sus ideas.

“El periodismo cubano de la Revolución no tiene otra opción que ‘saber tirar’ en la guerra mediática que se nos hace por el enemigo; y al mismo tiempo, combatir nuestros propios males y defectos a lo interno”, pronunció en esta ocasión para Juventud Rebelde.

