LA HABANA, Cuba. – Viajar de una provincia a otra a pesar de las restricciones de movilidad no es tan difícil como parece. Solo basta con pagar un soborno a la persona encargada del asunto en el gobierno municipal o provincial para conseguir el autorizo oficial o, si lleva prisa y desea saltarse ese paso porque suele tardar varios días, esconderse en uno de los tantos vehículos estatales o particulares autorizados a pasar los puntos de control policial en las carreteras.

También en esa opción como en las otras hay que pagar, y en la medida que se acerca la apertura de La Habana al turismo internacional este 15 de noviembre, tanto los permisos del gobierno como los viajes a hurtadillas se vuelven cada vez más demandados y, en consecuencia, más caros.

Si apenas dos meses atrás obtener la aprobación para, por ejemplo, viajar de Ciego de Ávila, en la zona central del país, hasta La Habana costaba apenas entre 1 200 y 2 500 pesos cubanos (entre 20 y 40 USD al cambio en el mercado informal), actualmente la cifra se ha elevado sobre los 5 000 pesos. Incluso, llegar a la capital desde provincias más alejadas, como Guantánamo, Granma o Santiago de Cuba pudiera sobrepasar los 10 000 pesos.

En Cuba son tantas las personas que dependen del turismo internacional, ya de manera directa o indirecta, ya de modo legal o ilegal, que llegar a La Habana antes del 15 de noviembre se ha convertido en una verdadera carrera contrarreloj porque no solo se trata de estar aquí para cuando el primer “yuma” toque suelo habanero y acapararlo “todito” para sí —en el caso de aquellos que se dedican al llamado “jineteo”, un trabajo informal y al margen de la ley que no necesariamente implica prostitución o estafa ni se restringe a estas— sino de encontrar un alquiler económico donde vivir (algo que en estos tiempos de inflación se ha convertido en casi imposible) y, sobre todo, activar después de casi dos años esa red de contactos necesaria para dar un “mejor servicio” (policías corruptos, proveedores de tabaco, ron, drogas, obras de arte, servicios médicos y, por supuesto, sexo de todo tipo).

Liensay, una joven holguinera de 20 años, recién llegada a La Habana de modo clandestino, nos cuenta el por qué de su prisa por llegar entre los primeros, y sobre lo que espera de la reapertura al turismo el próximo 15 de noviembre.

“Traté de llegar con el permiso pero no lo pude conseguir; después me hablaron de una rastra que venía todas las semanas [a La Habana] a cargar acero y hablé con el chofer para que me pasara escondida en la carga. Me cobraba 8 000 pesos pero yo no los tenía, tuve que vender un televisor y le di además una puerquita que mi mamá estaba criando para fin de año. Claro que vale la pena porque cuando empiece a llegar más gente habrá más competencia. Aquí la lucha siempre ha sido dura y ahora con esto me imagino que sea sin piedad, a muerte. Antes [de la pandemia] yo hacía aquí en un día hasta 100 fulas [dólares]. Suponiendo que la cosa no esté muy buena, sacando 20, yo resuelvo más que allá [en Holguín. Aquello es pobreza por todos lados. La Habana es la Yuma comparado con aquello. Si vuelve otra pandemia no me vuelvo a ir. De aquí solo me voy para el otro lado del charco”, dice Liensay.

Para Andy, un joven de 22 años, de Las Tunas, que comparte alquiler con Liensay en La Habana Vieja, más que temer a la competencia por “pescar un yuma”, su mayor apremio fue no conseguir un buen alquiler, barato y bien ubicado.

“[Llegué] a finales de agosto cuando la cosa estaba peor. Pero tengo un amigo que me dijo que había rumores de abrir para temporada alta [del turismo en Cuba, de noviembre a abril]. Pagué 5 000 pesos por un permiso ―que los saqué de abajo de la tierra arañando por aquí y por allá― más 3 000 por el carro que me trajo. Después vendí la moto cuando ya lo tenía todo seguro. Mi apuro era por el alquiler; ya casi nadie está alquilando en moneda nacional y lo que encuentras barato son cuarticos sin baño, sin condiciones. Aquí yo puedo traer a un yuma sin problema. Es verdad que gasto un poco más pero la impresión es lo que vale. El yuma ve esto y dice: ‘Este es un tipo decente. No es un bandido’. Si lo llevo a un lleguipón [ciudadela] va a querer pagarme una miseria. A veces hay que invertir para ganar más”, explica Andy.

Por su parte, Sergio, de 34 años y también de Las Tunas, decidió retornar a la capital de la Isla mucho antes del 15 de noviembre para, según sus palabras, ir “allanando el terreno” porque, siendo un residente ilegal en La Habana y estando a expensas de la deportación, debe hacerse de nuevos contactos en la Policía que le “perdonen la vida” porque “la calle está caliente” después de las protestas populares del 11 de julio pasado.

“A casi todos los policías que conocía los han quitado. La calle está caliente, los boinas negras [brigadas especializadas del MININT] están alborotados, los han soltado en todas las esquinas. Yo salgo todos los días para que me vean, que sepan que soy del barrio, que no pasa nada. A veces les brindo agua, les compro su cajita de cigarro, los voy trabajando para que me perdonen la vida. Yo pagué 10 000 pesos por que me pasaran, 6 000 por el transporte y 4 000 que tuve que dar en el punto de control en Camagüey porque ahí se pusieron un poco majaderos”, asegura Sergio.

Más de año y medio de fronteras cerradas, sumado a los toques de queda y la militarización de las calles, ha sido un duro golpe para los cubanos y cubanas que dependen económicamente del turismo. Con el anuncio de la reanimación de las actividades del sector para el próximo 15 de noviembre se elevan las expectativas de quienes buscan ya no tanto una vuelta a la relativa “prosperidad” anterior a la pandemia sino, al menos, asirse a la única tabla de salvación en medio del mar de miserias que es la economía cubana.

