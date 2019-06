Aplicación de mensajería cubana Todus se integra al comercio electrónico

LA HABANA, Cuba.- Medios oficiales anunciaron este martes el lanzamiento de una nueva actualización de la aplicación cubana de mensajería instantánea, Todus.

En un intento por retener a los miles de usuarios que ya se habían inscrito, antes de que existiera internet en los celulares, los desarrolladores apostaron por integrar servicios de comercio electrónico dentro de la aplicación.

Por el momento se trata de compra y venta de productos por medio de códigos QR, usando el saldo del teléfono como moneda digital, si se le puede llamar así.

La nueva versión 0.20 brinda la opción al vendedor de crear un perfil de lo que se quiera vender: el precio en saldo, fotos, y otros detalles que se guardan dentro del código QR, el cual se puede compartir en redes sociales o dentro la propia aplicación.

Todus, aplicación de mensajería instantánea cubana. Foto cortesía del autor

Los desarrolladores mencionaron que están trabajando para asociarse con nuevas formas de pago electrónico como Transfermóvil o Enzona.

El equipo de Todus de la UCI (Universidad de Ciencias Informáticas) aclaró que trabajaron en la optimización de la mensajería, pero todavía enfrentan problemas de recursos para almacenar los mensajes offline, lo que se traduce en perdida de mensajes constantemente.

“De cuarenta mensajes que envío solo llegan diez, que no le agreguen más cosas y que optimicen los mensajes que fue para lo que se concibió Todus”, dijo uno de sus usuarios, aunque la mayoría de los que escribieron en el perfil oficial de Facebook de la aplicación compartían la misma opinión.

La nueva opción de compra y venta por medio del saldo a despertado muchas dudas dentro de la comunidad de Todus.

Actualización en Facebook de la nueva funcionalidad. Foto cortesía del autor

“¿Qué garantía tengo de que no me van a estafar? Además, si vendo algún artículo ¿Cómo convierto el saldo en dólares?”, se preguntó Ariam Hernández, ex usuario de Todus.

“Esta aplicación ya no tiene razón de ser, a los desarrolladores les digo que no pierdan más el tiempo y acepten que el proyecto murió”, agregó.

Cuando lanzaron Todus hace más de un año, ETECSA (Empresa de Telecomunicaciones de Cuba) no contaba con el servicio de Internet en datos móviles, solo existía correo electrónico en los celulares. Los cubanos apenas conocían Whatsapp. En poco tiempo, la aplicación cubana de mensajería llamó el interés de miles de personas por ser gratis, alcanzando los dos millones de descargas en la tienda cubana apklis.cu.

Sin embargo, con la llegada de Internet a través de los datos móviles se comenzaron a conocer servicios como Whatsapp y Telegram, los cuales son mucho más seguros y estables. Además, el programa de mensajería perdió popularidad rápidamente cuando comenzaron a cobrar su uso a razón de 0.02 CUC por Megabyte, o por medio de planes de Internet.

Otros medios independientes aseguran que Todus es una forma de vigilar a los que lo usen. Los mensajes pasan por servidores estatales donde se podrían revisar fácilmente. No cuenta con encriptación de punto a punto como Whatsapp, y toda la infraestructura permanece a la merced de la Seguridad del Estado, quien tiene libertad para hacer y deshacer a voluntad.