‘SMS Entumovil’: Desinformación en tiempo de ciclones

MAYABEQUE, Cuba.- Un día antes de que el huracán Irma alcanzara a la provincia de Mayabeque con sus vientos, las autoridades decidieron privar del servicio eléctrico a los vecinos de esa zona con el absurdo pretexto de “ahorrar energía eléctrica”, según declaraciones de los propios habitantes de ese lugar después de llamar a la Empresa Eléctrica.

Todavía no se sabía con seguridad si el ojo del ciclón pasaría más cerca o más lejos, pero ya no había manera de enterarse a menos que pudieras escuchar el parte meteorológico en casa de algún vecino que conservara un radio antiguo que milagrosamente estuviera funcionando.

La otra vía disponible para enterarse del estado del tiempo era a través del servicio “SMS Entumovil” de laEmpresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa).

“Mi casa no tenía seguridad para resistir un ciclón de esa magnitud. Utilicé ‘SMS Entumovil’ para informarme de por dónde se acercaba, pero no me sirvió. Los datos con respecto al huracán fueron demasiado técnicos y escasos. Nunca supe con seguridad a lo que me iba a enfrentar”, dijo a CubaNet Emilia Hurtado, vecina de la provincia de Mayabeque.

“Es un servicio un poco caro. Debido al monto que cobra Etecsa en cada SMS, hay que pensarlo bien para cada petición que uno vaya a realizar”, aclaró.

Mediante un convenio de trabajo con la empresa estatal desarrolladora de software Desoft, Etecsa lanzó esta propuesta en el año 2010.

Se trata de un servicio que brinda información variada por medio de mensajes de texto. Según el monopolio estatal este incluye “horóscopo, fútbol, estado del tiempo, direcciones de embajadas y consulados, programación de espectáculos en diversos centros nocturnos y culturales, dar seguimiento a huracanes, recetas de cocina, refranes, entre otros temas”.

Para solicitar la información que se desee hay que enviar un SMS al número 8888 con una palabra clave por el precio de 0,16 CUC. Por ejemplo, si se quiere información sobre un evento meteorológico como el huracán Irma bastaba con enviar un SMS a ese número con el texto “ciclón tropical”.

El SMS que Etecsa devolvía solo mencionaba la ubicación del fenómeno meteorológico y la velocidad de los vientos, pero no brindaba un estimado de su trayectoria.

Por esos días, debido al mal, tiempo era difícil recargar en los telepuntos, además Etecsa había decidido suspender la recarga bonificada que estaba prevista para el día 11 dejando a muchos con poco saldo en el momento de más necesidad.

Iván Blanco, mayabequense entrevistado para este reporte, atestigua: “No podía gastar el poco saldo que me quedaba siguiéndole la pista al ciclón, además el móvil lo usaba para lo necesario. Después de tantos días sin corriente era lo único que tenía para alumbrarme en esas noches oscuras. Pude volver a darle energía gracias a un vecino que se ofreció usando la batería de su carro, otro día pude recargar con un backup de computadoras en casa de un amigo”.

“Por mucho que busqué una lámpara recargable antes del ciclón en las TRD (tienda recaudadora de divisas), no había. Solo supe de un particular que las estaba vendiendo a 25 CUC, pero se le habían acabado”.

El Director de Comunicación Institucional de Etecsa, ingeniero Luis Manuel Díaz, informó a Radio Rebelde que “SMS Entumovil” fue “de mucha utilidad a la población sobre todo en caso de eventos meteorológicos como el caso del huracán Irma”.

El funcionario comentó además que en un futuro se estudiará la posibilidad de ofrecer un precio más asequible a toda la población.

“Si ellos bajaran la tarifa habría que hacerlo a todos los servicios y no creo que la plataforma tenga la capacidad de asimilar una cantidad de tráfico como para bajar las tarifas en sentido general”, dijo.

El servicio “SMS Entumovil” no funcionaba para lo que habían comprado planes de SMS, pues Etecsa en su página oficial dejó claro que “los planes actuales no incluyen este tipo de SMS. Los SMS Entumovil continúan cobrándose a la tarifa vigente (0,16 CUC).”