LA HABANA, Cuba. – Los clientes de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) permanecen a la expectativa de la próxima recarga internacional promovida por el monopolio estatal, la cual tendrá que competir con los planes combinados recién lanzados por la propia empresa.

Hace pocos días, ETECSA anunció que extendería su más reciente promoción de recarga internacional hasta este lunes. Dicha oferta otorga un bono de 1 250 pesos (moneda nacional) por una recarga de entre 500 y 1 250 pesos realizada desde el exterior, con una vigencia de 30 días a partir del momento en que se reciba.

En redes sociales, numerosos cubanos han rechazado las más recientes promociones de recarga de ETECSA. “Hay una verdad y es que los nuevos planes combinados le han subido la parada. La oferta de las promociones debe ir al mismo ritmo. Creo que es momento de revisar”, escribió en Twitter el internauta Roberto Blanco.

Los nuevos planes combinados resultan una mejor opción para los cubanos, puesto que contienen más gigas para conectarse a internet a través de datos móviles. En cambio; no se puede emplear para comprar paquetes de datos móviles.

“Le sugiero que para próximas recargas comienzan con un bono permanente de 8 gigas, 100 minutos y 50 SMS para incentivar las recargas internacionales, ya que caen en competencia con los paquetes combinados”, dijo otro usuario identificado como Eliécer.

En entrevistas realizadas por un equipo de CubaNet, los cubanos coinciden en que preferirían no recibir bonos de voz y SMS, sino más paquetes de datos, puesto que las conversaciones a través de WhatsApp y Telegram resultan ser más económicas y privadas.

Por otra parte, muchos se preguntan por qué no existe un paquete específico para la navegación nacional. No pocos se quejan de que el paquete actual de 300 MB no alcanza, sobre todo cuando existen servicios de dominio .cu como TuEnvio (tienda para el comercio electrónico en Cuba), Picta (audiovisuales) y Apklis (tienda nacional de aplicaciones), lo cuales consumen muchos megas.

Además, los clientes de ETECSA se quejan de que, una vez gastados los 300 MB para consumo nacional, se continúan gastando, sin avisar, los datos destinados a internet.

Según el propio monopolio estatal, las recargas internacionales constituyen una “importante fuente de divisas al país. La moneda dura es la que usamos para comprar infraestructura para continuar mejorando los servicios”, ha indicado ETECSA.

Aunque la empresa ha rebajado el precio de sus servicios de comunicación desde 2015, todavía se consideran caros para la gran mayoría de los cubanos.

