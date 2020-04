“Pesquisador virtual”: otra aplicación ajena a los cubano de a pie

LA HABANA, Cuba.- Una aplicación lanzada la semana pasada para realizar autopesquisaje obvia otra vez las limitaciones que una parte de los cubanos han enfrentado por años: el alto precio de la conexión a Internet, las pocas habilidades desarrolladas en el campo de la tecnología y la falta de un salario digno que permita comprar un teléfono inteligente, entre otras.

Para usar el llamado “Pesquisador virtual” los usuarios deben estar conectados a Internet y disponer de un teléfono inteligente con Android superior a la versión 4.4. Aunque la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) dijo que el acceso a la aplicación era libre de costo, algunos usuarios han reportado pérdida de megas.

“En primer lugar, ETECSA debería permitir descargar la aplicación gratuitamente en estos tiempos de crisis. Vivo en un lugar de Mayabeque donde lo que hay es 2G para conectarse, por eso tengo que ir hasta la zona wifi para acceder a Internet. Las autoridades dicen que hay que aislarse socialmente, pero tengo que salir de casa para conectarme. ¿Cuándo van a hacer algo al respecto?”, se pregunta Olyanlis Gutiérrez.

El software, desarrollado por la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI) en coordinación con el Ministerio de Salud (MINSAP) de Cuba, se trata, básicamente, de una encuesta a cada usuario sobre su estado de salud, y ha sido presentado como una medida para enfrentar el avance de la COVID-19 en la Isla.

ETECSA asegura que en el proceso no se incurre en pérdida de megas. Página autopesquisa no cuenta con un certificado de seguridad.

Dentro de los datos personales que recoge la aplicación se encuentra el nombre completo, el carnet de identidad, la dirección y el número de teléfono. En cuanto al estado de salud, la persona debe responder si ha salido del país o mantuvo contacto con alguien que haya viajado al exterior, además, si en los últimos días ha presentado síntomas como fiebre, tos, falta de aire, debilidad, dolor de garganta, entre otros.

“Al inscribirme en la aplicación me mandaron a investigar y yo no me siento nada. Se equivocaron de persona, nunca debí entregar mis datos personales”, se quejó Lester Hernández.

“Tampoco quisiera que me llevaran a un lugar de aislamiento, no están trabajando bien, se demoran en realizar los test del virus o se pierden las pruebas”, agregó.

Para abarcar más encuestados el sistema de salud lanzó un sitio web con las mismas preguntas, pero no cuenta con la seguridad necesaria para manejar datos personales por la ausencia de un certificado de conexión.

“Tengo un iPhone y no puedo instalar la aplicación, deberían sacar una versión para iOS. No quiero entrar por la web porque no admito que mis datos anden por el ciberespacio sin seguridad”, afirmó a CubaNet Rey Rodríguez.

Probablemente, desde la aplicación tampoco se maneje una conexión segura para transferir la información personal de cada usuario a la base de datos.

Aun así, la mayor dificultad sigue siendo que gran parte de la población no puede usar la aplicación del “Pesquisador virtual” por no contar con un teléfono inteligente o por no poder pagar el acceso a Internet.