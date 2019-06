Jóvenes cubanos recogen firmas para exigir que se autoricen redes como S-net en Cuba

La Habana, Cuba. – El pasado miércoles 29 de mayo se dieron a conocer las resoluciones 98 y 99 del 2019 del Ministerio de Comunicaciones (MINCOM), donde se “autorizan” las redes privadas con acceso a Internet para los cubanos.

Debido a todas las limitaciones técnicas y físicas que imponen estas resoluciones la mayor red de Cuba S-Net (Street Network) quedará fuera de servicio o se convertirá en una red completamente ilegal.

Ante la preocupación de los administradores y de los propios usuarios de S-net, se ha comenzado una campaña para recoger firmas a través de las redes sociales con el objetivo de exigir al MINCON que se permita el uso de redes con las características de la anterior.

“Tenemos asesoría legal y haremos todo lo que esté a nuestro alcance, no tenemos nada que ver con política, pero si es necesario recogeremos firmas mano a mano y nos reuniremos todos frente al MINCON para exigir nuestros derechos, no nos vamos a dejar quitar lo que nos ha costado años de esfuerzo, el estado cubano no nos ha dado nada, todo ha salido de nuestros bolsillos”, comentó a CubaNet Eduardo Gómez, joven administrador de uno de los nodos de S-net.

“Comenzaremos recogiendo firmas, pero ya tenemos pensado reunirnos todos e ir a exigir que S-net sea legal, las recientes resoluciones no nos sirven ya que dejarían la red fuera de servicio, somos más de cuarenta mil en la red y tenemos la ventaja que estamos conectados y podemos comunicarnos para planificar un encuentro donde sea”, añadió.

La mayor preocupación tanto de los administradores de red como de los usuarios es la prohibición para operar con una potencia mayor a los 100 MW (que corresponde, aproximadamente, con 400 metros en espacio libre), también en el caso de las redes cableadas las resoluciones impuestas dejarían inoperante a S-net.

Todo esto está referenciado en la decisión ministerial, la cual aclara la imposibilidad de enlaces directos entre dos redes sin la mediación de ETECSA (Art. 29, Res. 99/2019). Los enlaces punto a punto solo aparecen contemplados para personas jurídicas. (Art. 37, Res. 98/2019).

El mayor propósito de las redes en Cuba son los juegos, es lo más similar que existe a las partidas online en un país con altos grados de desconexión, aunque S-net va mucho más allá brindando diversos servicios y páginas web creadas por sus administradores.

Luego de las Resoluciones 98 y 99, este proyecto queda en peligro limitando su funcionamiento y haciendo ilegal el verdadero potencial de las redes.