Inauguran punto Wi-fi en Bejucal

Empleada de ETECSA asesorando a una usuaria (Foto: Orlando González)

Técnico monitoreando la conexión (Foto: Orlando González)

Parque en Bejucal con usuarios conectados a la Wi-fi (Foto: Orlando González)







MAYABEQUE, Cuba.- En la mañana de este viernes quedó oficialmente inaugurado el nuevo punto Wi-fi de Bejucal, tras varios meses de trabas burocráticas y gestiones en la búsqueda de un local que cumpliera las condiciones impuestas por ETECSA (Empresa de Telecomunicaciones de Cuba) para albergar sus equipos. Por fin los internautas del municipio, famoso por sus Charangas, tendrán acceso a Internet con los precios del monopolio cubano.

ETECSA no avisó de la inauguración del nuevo punto Wi-fi. Los lugareños simplemente se percataron de la conectividad y acudieron en masa al lugar.

“Sobre las 9:00 a.m. me levante y pasé por el parque, mi Smartphone me notificó que había una red Wi-fi disponible, y cuando revisé, se trataba de la red de ETECSA. Enseguida corrí a avisarle a mi familia para llamar por IMO (la aplicación de videoconferencia, muy popular en la Isla) a mi hermano que está en Miami. Se corrió la voz y el parque se llenó en cuestión de minutos”, comentó para este diario Ernesto Flores, vecino de la calle 11 de Bejucal muy cerca del parque.

El nuevo punto Wi-fi cuenta con dos routers situados en el tejado de la Casa de la cultura. Uno operando en la banda de los 2,4 GHz y otro en la banda de los 5 GHz, con una capacidad de hasta 99 usuarios cada uno. Permite una asignación de un megabit por usuario, según funcionarios de ETECSA.

En el lugar se encontraban operarios de dicha empresa, monitoreando y haciendo pruebas en la conexión. Una de las ingenieras en telecomunicaciones, que se identificó como Gladys, comentó: “Hasta ahora no existe ningún problema, todo está trabajando a la perfección y la conexión está estable”. Al preguntarle si solamente dos routers serían capaces de asumir toda la carga de una localidad con más de 25 425 habitantes, dijo: “Bueno, como puedes ver aquí hay bastante concurrencia y todo está muy bien, los Routers tienen buena trasferencia y a lo mejor solo en horas picos determinadas se ponga un poco lenta la conexión”.

Cuba sigue siendo uno de los países con más baja tasa de conectividad de Latinoamérica, con solo el 5% (2 % en el caso de la banda ancha). Dos dólares por una hora de navegación equivalen al 10 por ciento del salario promedio en Cuba, de 23 dólares mensuales.

Desde el pasado 2 de julio del 2015, ETECSA comenzó la creación de parques y zonas con cobertura Wi-fi para navegar en Internet. Los cubanos, desde entonces, acuden en masa a estos sitios y pagan entre dos y tres dólares por una hora en internet. La conexión es mayormente usada para comunicarse con familiares y amigos fuera de Cuba usando el protocolo de voz sobre IP (VOIP).