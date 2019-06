ETECSA rebaja precios de teléfonos obsoletos

MIAMI, Estados Unidos. – A solo un día de concretarse el veto comercial de Estados Unidos a la empresa Huawei el pasado 21 de mayo, la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) rebajó los precios de terminales de esa marca que mantiene hoy en oferta.

Aunque se trata de modelos descontinuados desde que se comenzaron a comercializar en Cuba, la empresa estatal siempre los vendió a un precio exagerado para el bolsillo del cubano “de a pie”.

Entre los modelos rebajados por ETECSA se encuentran el Huawei Y520-U12, cuyo precio disminuye de 85 dólares a 56; y el Huawei Y360-U31, que baja de 80 dólares a 60. Ambos modelos son del año 2015, con prestaciones y versiones de Android muy por debajo de lo que requieren las aplicaciones que se desarrollan actualmente.

“Incluso los precios actuales son abusivos para ese tipo de marca y modelo de teléfono. Sobre todo, si se trata de Huawei, que ahora no podrá contar con servicios de Google, incluido las actualizaciones de seguridad. Su futuro se ha oscurecido aún más cuando, no solo Google, sino otras empresas importantes también rompieron relaciones comerciales con ellos”, dijo a CubaNet, Leandro Torres, estudiante de informática.

“No recomiendo un teléfono Huawei en estos momentos, mucho menos los que ETECSA vende”, agregó.

A pesar de que el descuento fue sustancioso, no hubo gran demanda por parte del pueblo, ni el día que comenzó la rebaja, ni después. No se avistaron grandes colas en las oficinas comerciales de ETECSA, ni corrió la noticia de boca en boca, como cuando realizaron las pruebas gratis para 3G, o como la última vez que se rebajó el precio de las líneas de 40 a 30 dólares, en una oferta promocional.

El monopolio estatal también recortó precios de otros modelos como el Itelecom 2115c, de 139 dólares a 49, y el Itelecom 1570c, de 220 a 85 dólares. Se trata de una marca calificada como “prácticamente desconocida” por la comunidad Android en Cuba y “no recomendada bajo ningún concepto” por presentar características insuficientes.

“Los que compran esos teléfonos son pobres que no saben lo que hacen. Son personas que no conocen de tecnología, ni tienen quien los guie para conseguir una buena oferta. Por lo general, la gente prefiere traer un buen teléfono del exterior o acudir al mercado negro en busca de mejores ofertas”, dijo Yanelis Díaz, quien labora como técnico de un taller de celulares en La Habana.

En estos momentos los mejores teléfonos en las vidrieras de ETECSA son de la conocida marca coreana Samsung, pero los precios son desorbitantes. Por ejemplo, el Samsung Galaxy J7 Prime, se comercializa con un valor de 250 dólares. En Revolico, la página más conocida para anuncios clasificados en Cuba, existen opciones de ese mismo modelo por debajo de los 200 dólares.

El pasado 23 de junio, WhatsApp, la plataforma de mensajería más grande del mundo, anuncio que dejará de desarrollar actualizaciones para teléfonos obsoletos. Hay muchos en Cuba que no podrán usar la aplicación, concretamente los que cuenten con un teléfono con sistema operativo Windows Phone, Android 2.3.7 o inferior y los modelos iPhone con iOS 7.

Los que no puedan actualizar sus teléfonos en el tiempo que le resta a este año no podrán usar WhatsApp, una aplicación muy usada en Cuba por el bajo consumo de saldo.

La escasa oferta con que cuenta ETECSA no compite con el mercado callejero, que desde sus inicios ha presentado mejores opciones en cuanto a calidad precio. Sin embargo, esto no parece preocupar al monopolio estatal, que por más de diez años no ha cambiado su abusiva estrategia de ventas para teléfonos inteligentes.