ETECSA lanza nuevo servicio: Adelanta Saldo

LA HABANA, Cuba.- Ayer, 17 de julio, ETECSA (Empresa de Telecomunicaciones de Cuba) lanzó un nuevo servicio para los usuarios de telefonía móvil prepago que consiste en la posibilidad de recargar saldo adelantado.

La nueva opción permite recargar con uno o dos CUC si el usuario cumple con varios requisitos.

“Adelanta Saldo”, nombre que adoptó el nuevo servicio, se puede usar cuando el solicitante tenga 3 centavos o menos de saldo en su línea, no tenga bonos disponibles de minutos, SMS o de saldo, y haya realizado una recarga en los últimos dos meses, además de no tener otros adelantos pendientes por pagar.

“En su lugar pudieran haber hecho tarjetas de uno o dos CUC para recargar, que ahora uno está obligado a reunir cinco CUC para poder recargar el teléfono. Esta nueva opción solo va a servir para endeudarse. Es como venderle el alma al diablo”, dijo Denis García, un joven usuario de ETECSA.

Aunque “Adelanta saldo” es libre de costo, si el usuario no devuelve el saldo prestado se le cobrará un monto fijo de 0.20 CUC a partir del cuarto día. Mientras el usuario no devuelva el monto que pidió no podrá procesar acciones comerciales como cambio de número, cambio de titularidad, adjudicación del servicio, cambio de SIM, reporte de llamadas, ni baja por solicitud propia.

El cobro del adelanto se realizará automáticamente con la siguiente recarga del solicitante, las transferencias entre personas no valen para descontar la deuda.

Para acceder al servicio basta con marcar *234# y después escoger la opción tres, después de elegir entre uno o dos CUC le llegará un SMS informándole sobre el adelanto de saldo. El mismo SMS llegará si se solicita el servicio a través del portal https://mi.cubacel.net (sitio solo disponible dentro de Cuba). Para consultar la cantidad a pagar por el servicio, el usuario puede marcar *222*233#.

“Deberían pensar en potenciar más la red que bastante mal funcionan todos los servicios, y acabar de bajar los precios de SMS, llamadas, Internet y correo electrónico, que son los más caros de mundo”, dijo a CubaNet un usuario que se identificó como Mario.

El monopolio estatal permite recargar con saldo a partir de cinco CUC, la mayoría de los cubanos tienen que esperar a cobrar para poder recargar su línea con el mínimo permitido, debido a que en la Isla el salario promedio no supera los 40 dólares mensuales.

Los usuarios de ETECSA han pedido la rebaja de los precios de los servicios, a menos que se les permita recargar a partir de un CUC.