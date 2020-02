ETECSA lanza promoción de recarga “Bonifica con 30” por San Valentín

LA HABANA, Cuba. – El monopolio de Telecomunicaciones de Cuba, ETECSA, anunció a través de su sitio oficial una recarga internacional “Bonifica con 30” por el día de los enamorados. La promoción será del 10 hasta el 15 de febrero de 2020, los usuarios que reciban una recarga internacional entre 20.00 CUC y 50.00 CUC recibirán una bonificación adicional de 30.00 CUC que se debe consumir antes que culmine el 9 de marzo de 2020.

Todos los clientes que tengan un bono activo podrán realizar llamadas internacionales a cualquier destino con un descuento del 50% a la tarifa actual entre los días 10 y 13 de febrero, una vez agotado el bono las llamadas internacionales se descontarán del saldo principal utilizando la tarifa normal, explica la nota.

El bono de esta promoción (30.00 CUC) será acumulado con el bono de dinero de la última promoción y ambas tendrán fecha de vigencia hasta el 9 de marzo de 2020.

Con el aumento del precio del dólar estadounidense con respecto al CUC, las recargas internacionales pagadas desde la Isla por aquellos que no tienen familiares en el exterior han aumentado considerablemente de precio llegando hasta los 25 CUC.

“Nuestra querida empresa de telecomunicaciones, que siempre piensa en los usuarios como nosotros los cubanos de a pie no se ha preguntado qué debemos hacer los que no tenemos familiares en el exterior que nos recarguen. En mi caso debo pagar aquí en cuba 25 CUC para que un revendedor me ponga una recarga desde el exterior. Deberían existir esas mismas promociones, pero en dinero cubano y a precios que estén al alcance de los que no recibimos dinero de afuera”, comentó a este diario Elisa Fernández, una médica de familia.