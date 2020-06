BajenLosPreciosDelnternet, continúa la demanda

LA HABANA, Cuba.- “Una chambelona con nailon para dar lengua”, de esa manera coloquial califican los cubanos en las redes sociales el nuevo paquete para la navegación por Internet a través de la red 4G, lanzado por la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA).

El nuevo plan de navegación (2.5 gigabytes por 8 CUC, antes 2 gigabytes costaban 10 CUC) ofrece más data por similares precios, lo que mantiene el costo de Internet en un 30% del salario medio en la Isla.

El 25 de mayo de 2019 la etiqueta #BajenLosPreciosDeInternet sirvió de inicio a una campaña que exigía rebaja a los precios de conexión establecidos por el monopolio de las telecomunicaciones de la Isla. CubaNet contactó a varios de los activistas que este año reanimaron la campaña en Twitter.

El usuario que se identifica como Jorge Luis asegura ser el creador de la etiqueta #BajenLosPreciosDeInternet. El presunto joven de 21 años dijo a CubaNet que no puede revelar su identidad por razones de seguridad y por el avance de la propia campaña.

“Cuando vi que ETECSA no pensaba bajar los precios extremadamente caros decidí crear la etiqueta. Nunca imaginé que llegaría tan lejos, ni que tantos cubanos me apoyarían. Muchos periodistas de Cuba, EE. UU., México y Europa me contactaron vía Twitter y se escribieron noticias en varios idiomas”, explicó Jorge Luis.

“Ha sido un reclamo viral en las redes sociales. Fíjate que cuando se reactivó la campaña este año, también estaba la etiqueta #BlackLivesMatter; sin embargo, la nuestra tenía más movimiento en Twitter”, precisó.

La campaña que emplaza directamente a ETECSA desató la tradicional respuesta represiva del régimen contra los activistas que se expresaron en las redes. La prensa oficial los calificó de “mercenarios al servicio del imperio”, mientras que la empresa de telecomunicaciones les llamó “contrarrevolucionarios”.

Yankiel Gutiérrez Faife, de 20 años, fue detenido durante 24 horas en la unidad policial de Camajuaní, en Villa Clara. “La Policía me detuvo por el activismo en la campaña #BajenLosPreciosDeInternet. Me impusieron una multa de 3000 pesos por violar el Decreto-Ley 370. Cuando me liberaron se quedaron con el teléfono, dijeron que para investigarlo”, aseguró a CubaNet.

“No es justo que nos llamen mercenarios, esto es una iniciativa ciudadana nacida de jóvenes cubanos que desean que bajen los precios de la conexión. No a todos les recargan desde el exterior, ni tienen el dinero necesario para adquirir los planes al precio actual”, agregó.

Para contrarrestar la campaña de sus clientes, ETECSA utiliza una nueva opción de Twitter que permite elegir quiénes pueden responder sus tuits.

Jonathan Montelongo, activista de la campaña en Pinar del Río ofreció su testimonio a CubaNet. “Ahora muchos usuarios no pueden comentar porque ETECSA los bloquea si escriben #BajenLosPreciosDeInternet. Si esa es la empresa del pueblo, ¿cómo puede bloquear a los usuarios que le exigen mejoras?”, se pregunta.

Dinero contra Megabytes

Según datos oficiales, el 63% de la población cubana está conectada a Internet. ETECSA lucra con el contrato de 5.7 millones de líneas móviles, de ellas, 3.7 millones tienen acceso a internet por datos.

El monopolio estatal mantiene oculta la cifra de transacciones que recibe desde el extranjero, las cuales ingresan divisas a la empresa por concepto de recargas internacionales. Los resultados de indagaciones publicadas por los clientes, estiman que el lucro sobrepasa los 60 millones en un semestre.

A pesar de sus ganancias, la compañía no ha podido completar la expansión total la red 3G en la Isla. El acceso a la 4G tampoco está disponible a elección de los usuarios, quienes dependen de la cobertura del servicio, ausente o débil en varios puntos del territorio nacional.

ETECSA sí reporta que el 25% de sus clientes navegan bajo la señal 4G. Jorge Luis considera que los nuevos planes están diseñados para estos usuarios.

“Los precios de Internet siguen siendo caros, basándonos en la cantidad de megas y el salario de cualquier cubano de a pie. Las ofertas son para los usuarios de la 4G. Para los usuarios de la 2G y la 3G prácticamente no hubo mejoría, solo 100 o 200 MB más”, dijo.

“Tenemos que conseguir que ETECSA apruebe un paquete ilimitado de datos, así como rebajas en la conexión wifi y la tarifa plana para Nauta Hogar. A eso le llamamos rebaja”, precisó.

Otros activistas de la campaña #BajenLosPreciosDeInternet comentaron en Twitter que las medidas de ETECSA intentan aplacar la irritación de los usuarios contra la política estatal de precios. Erick Núñez tuiteó: “Estoy indignado porque lo que hicieron es para callarnos la boca con tan poco, yo pedí #TarifaPlana, eso es una migaja”.

La tarifa plana (#TarifaPlanaYa) parece ser la demanda que se unirá a la campaña #BajenLosPreciosDeInternet. Los jóvenes que impulsan tales reclamos prometen seguir emplazando al monopolio estatal de las telecomunicaciones en Cuba. Su reto es lograr la correspondencia entre el precio del servicio y el salario de los cubanos.