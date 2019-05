ETECSA anuncia “oferta especial de Internet” por el día de las madres

LA HABANA, Cuba.- El monopolio de las telecomunicaciones de Cuba, ETECSA, anunció a través de su sitio oficial una “oferta especial” por el día de las madres. A partir del próximo día 11, y hasta el 13 de mayo, el precio por horas de Internet bajará de 1 CUC a 0.50 para los usuarios de cuentas permanentes nautas.

La rebaja será efectiva el 11 de mayo a partir de las 12:00:00 a.m., hora de Cuba, y hasta las 11:59:59 p.m. del día 13. Las cuentas asociadas al servicio Nauta Hogar que no hayan consumido sus 30 horas no podrán disfrutar de esta oferta.

El monopolio aclaró que la rebaja no incluye el servicio de Internet a través de los datos móviles (3G). Solo será efectivo en las áreas Wifi, salas de navegación y Nauta Hogar (en caso de haber consumido las 30 horas asignadas).

“La mayoría de los que tenemos el servicio Nauta Hogar no hemos consumido las 30 horas el día 11, es menos de la mitad del mes y todos ahorramos para poder llegar a fin de mes, en mi caso no tengo ninguna otra cuenta, por lo que no podré disfrutar de la oferta. Es injusto, pero no tenemos más opciones que seguir padeciendo de los malos servicios de esta empresa”, comentó a CubaNet Nereida Vázquez, una ama de casa que como muchos no podrá disfrutar de la “rebaja” por tener su cuenta asociada al Nauta Hogar.

El precio de Internet en Cuba es de 1 CUC por hora, el salario medio en la Isla ronda los 24 CUC mensuales. El servicio de Internet a través de los datos móviles es de baja calidad y con precios más elevados, que varían desde los 7 hasta los 30 CUC por paquetes desde 600 Mb hasta 2.5 GB.