LA HABANA, Cuba. – En junio del 2018 la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) lanzó la plataforma Apklis con la intención de crear un espacio donde publicar aplicaciones cubanas. Mientras que ya a finales del año 2020 se habilitó la opción de comercialización para programadores dentro de Cuba.

Cuando se anunció apklis.cu (disponible solo desde dentro de la Isla) todavía no existía la red 3G para móviles. Entonces, redes sociales como WhatsApp y Messenger no se habían popularizado ya que, además de estar bloqueadas por ETECSA en un inicio, solo se podían usar desde las zonas wifi.

Ante las restricciones para el uso de esas aplicaciones, los cubanos utilizaban Todus, una aplicación de mensajería gratis disponible en Apklis que ha sido la más solicitada, con más de 22 millones de descargas.

Para diciembre de 2018, las aplicaciones cubanas más populares eran EnZona y Transfermóvil (plataformas para el comercio digital en Cuba) y los softwares de Android cubanos diseñados para seguir milimétricamente los gastos de navegación por Internet a través de datos móviles.

Con el surgimiento en 2020 de TuEnvío, otra plataforma para el comercio electrónico, se comenzaron a desarrollar en la Isla aplicaciones que ayudaban a facilitar la compra en esa tienda digital, la cual, desde su lanzamiento, se ha caracterizado por el desabastecimiento, la congestión a la hora de realizar operaciones y las ventas limitadas a un combo diario.

Después de un año, las aplicaciones de pago más descargadas son las vinculadas a las compras en la tienda digital TuEnvío.

Debido a la imposibilidad de los usuarios de comprar por la vía normal (accediendo al sitio web www.tuenvio.cu) han surgido un sin número de aplicaciones en Apklis que prometen ayudar en la “ardua labor de pescar un combo en TuEnvío”, convirtiéndose así en las aplicaciones de pago más populares.

1. Comprando en Cuba Pro

Comprando en Cuba Pro es la número uno en la lista. Vendida 156 000 veces, generando una ganancia de 2.3 millones de pesos por su costo de 15 pesos cubanos, esta cifra representa 93 000 dólares aproximadamente, según la tarifa oficial de 25 pesos por un dólar. Esta aplicación contaba con una versión gratis que fue abandonada tras el lanzamiento de la versión de pago.

2. La Pesca

La Pesca es otra aplicación diseñada para realizar compras en TuEnvío. Cuenta con la opción de poder encontrar y montar en el carrito el producto automáticamente. Sin embargo, se ha visto afectada en cada actualización por cambios en la plataforma TuEnvío. Hasta el día de hoy cuenta con 136 000 descargas por un precio de 30 pesos cubanos. La frase “pescar un combo” se ha popularizado precisamente gracias a este software.

3. Compra Fácil

Compra Fácil ocupa la tercera posición en este ranking. En su descripción en la tienda Apklis sus desarrolladores advierten que “la aplicación hace lo que dice la descripción, no hace magia, no garantiza comprar todos los días como no lo garantiza ninguna otra aplicación”. Tu compra fácil ha sido adquirida 57 000 veces por un precio de 20 pesos.

4. Virtualshop

Últimamente, Virtualshop (Legacy) es la aplicación que más éxito ha tenido a la hora de “montar un combo al carrito”. Según opiniones de sus usuarios, hace mejor trabajo que las anteriores, aunque ocupe el cuarto lugar. Desde su lanzamiento se ha logrado vender 43 000 veces por un precio de 30 pesos.

5. En Línea Lite

En línea lite ocupa el quinto lugar de la lista. Según sus desarrolladores, se encuentra en “reparación” para añadirle mejoras con el objetivo de comprar en la plataforma TuEnvío. Como las anteriores, también cuenta con la función automática de buscar y añadir el producto. En línea lite ha sido descargada 27 000 veces por un precio de 25 pesos.

6. ComboPlus

“Aplicación destinada a automatizar el proceso de búsqueda y agregado de combos en la plataforma TuEnvío”, así se describe ComboPlus, que cuenta con 27 descargas por 25 pesos.

7. DeFly

DeFly ocupa el séptimo lugar con 20 000 compras por un precio de 20 pesos. Sus desarrolladores lanzan periódicamente actualizaciones beta en su canal de Telegram. De esta forma pueden recoger opiniones y mejorar la aplicación rápidamente.

8. Pantalla Dividida

En el lugar nueve se encuentra Pantalla Dividida. Aunque esta aplicación no “monta combos en el carrito”, ofrece ayuda con ese fin. Su función consiste en dividir la pantalla del móvil en dos para que los usuarios puedan abrir simultáneamente dos aplicaciones de las anteriores mencionadas y así incrementar las posibilidades de “pescar un combo”. En su descripción menciona que “puedes clonar una aplicación, esto significa que puedes tener abierta una misma aplicación dos veces, muy recomendable su uso en las compras en las tiendas de TuEnvío si deseas comprar con dos usuarios diferentes a la misma vez”.

Este software de Android no funciona en teléfonos con versión 7 o inferior. Sin embargo, ha logrado venderse 13 000 veces por el módico precio de seis pesos.

9. Por Dónde Entro

Por Dónde Entro es otra aplicación que ayuda a realizar compras en TuEnvío indirectamente. Cuenta con 4 000 descargas por 12 pesos y se encarga de escanear qué tienda permanece abierta en la plataforma para poder autenticarse, puesto que se debe estar dentro de la tienda antes de que pongan el combo en oferta, de otra forma es casi imposible entrar después debido a la congestión.

10. Combo TuEnvío

Por último, Combo TuEnvío ocupa el décimo lugar con 4 000 descargas por un precio de 20 pesos. Según su descripción, “puede ser utilizada por los usuarios de TuEnvío, pues lleva la página a la aplicación móvil”. Se trata de una especie de navegador para entrar en la web de TuEnvío.

Las aplicaciones que le siguen a estos diez lugares también se encargan de agilizar las compras en TuEnvío, entre ellas se encuentran Al Carrito y Lo Cogí.

Hay que señalar que la plataforma Apklis se queda con el 30 por ciento del precio de cada aplicación, según detalla la plataforma en sus términos y condiciones. Además, retiene un cinco por ciento del 70 por ciento que corresponde al desarrollador para pagos tributarios.

