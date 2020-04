“Error, sitio en mantenimiento”: ¿Por qué no avanza el comercio electrónico en Cuba?

LA HABANA, Cuba. – Nadie pensó que la plataforma tuenvio.cu para el comercio electrónico sería tan necesaria como urgente el día de hoy. La necesidad de quedarse en casa y obtener los recursos necesarios a distancia a través de la tecnología es de vital importancia en tiempos de pandemia del coronavirus. Sin embargo, por ser un servicio prácticamente beta, centralizado y único, no funciona como debería.

Hasta ahora, los usuarios de las redes sociales han denunciado que la página “no abre”. Se refieren al fallo del sistema debido al elevado tráfico de datos y a las deficiencias del ancho de banda.

Según directivos de la Corporación CIMEX, “se trabaja actualmente para descongestionar el servicio ante el incremento del tráfico en las últimas jornadas”, publicaron este miércoles fuentes oficiales.

“Es muy lento por la congestión y esto es desesperante por la cantidad de tareas complejas que hay que realizar, tales como registrarse, buscar los productos deseados y luego pagar”, aseguró a CubaNet Yudith Alameda, una de las usuarias de la plataforma.

“Por muchos años estuvimos sin internet. El comercio electrónico es algo novedoso para el cubano; ahora estamos como los bebés”, agregó.

Cuando se comenzó a congestionar el servicio por el aumento de las peticiones, las autoridades competentes restringieron la cantidad de productos que podía comprar cada persona.

“Estimado cliente, le informamos que, a partir de las regulaciones vigentes para el comercio minorista, se ha topado la cantidad de unidades por productos a vender desde nuestra plataforma, podrá acceder a dos unidades por producto”, informa la plataforma de comercio digital en su página de inicio.

“Sucede que acá no hay ancho de banda ni servidores que asimilen los millones de solicitudes. No estamos en Suecia, ni en Holanda; no tenemos la infraestructura apropiada y así todo será siempre un desastre. Además, el sistema te dice que los envíos pueden tardar hasta 15 días en ser recibidos. Hay que reír para no llorar”, se lamentó un usuario identificado como Marcel.

El servicio de compra online está asociado a las tiendas existentes en toda Cuba, como Carlos III o Cuatro Caminos en La Habana. La entrega de cualquier pedido tarda entre cinco y siete días hábiles, según explica el propio sitio tuenvio.cu. El desabastecimiento de estos puntos de venta tampoco satisface las necesidades de los clientes.

Una de las principales quejas sobre el uso de la plataforma de compras se debe a la falta de seguridad, pues el sitio no posee un certificado digital válido. No obstante, los trabajadores de CIMEX consiguieron un certificado digital gratuito que proviene del sitio letsencrypt.org con servidores que radican en California.

Un equipo de CubaNet probó la plataforma y, al momento de registrar un usuario, el sistema arrojó el siguiente mensaje: “ocurrió un error! El administrador del sistema chequeará el registro de eventos del Servidor Web para detalles”.

Este mensaje apareció todas las veces que intentamos el registro, mediante varios dispositivos y navegadores. Cuando lo intentamos desde un teléfono inteligente el mensaje fue: “Sitio en mantenimiento”.

Mientras tanto, hay muchas personas que ni siquiera cuentan con Transfermóvil (aplicación necesaria para el proceso de compra online), ya sea por desconocimiento tecnológico o porque no pueden costear un teléfono inteligente. Se trata, mayormente, de personas de la tercera edad, a quienes no les queda otra opción que salir a la calle a comprar los escasos alimentos y productos de primera necesidad.