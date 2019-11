Disponible nueva actualización de Útiles, una aplicación “made in Cuba”

LA HABANA, Cuba. – Útiles es una aplicación para el sistema Android que facilita el acceso a los servicios y configuraciones de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA). Sus mejores funciones consisten en consultar el saldo, llamar con *99 para cobro revertido, llamar de forma anónima, recargar y transferir saldo, consultar el consumo por planes, gestionar la autenticación segura en las zonas Wifi y comprobar el número IMEI de los teléfonos.

El software hecho en Cuba reúne en un solo lugar todos los códigos USSD que se utilizan para contratar un paquete de Internet, consultar saldo y el tiempo de bonos disponible, entre muchos otros. A los usuarios les resultaría prácticamente imposible memorizar tantas combinaciones de códigos USSD.

“Para mí es la mejor aplicación que hay para gestionar los servicios de telefonía, mejor que Qvacall y ETK (Aplicaciones similares), cuenta con más opciones y mejor organizada. He instalado las tres y me he quedado con esta”, dijo Yovany Rodríguez, usuario de la aplicación.

Recientemente, su desarrollador, Luis García Pérez, actualizó Útiles a la versión 14.9, donde incluyó la opción de programar una llamada o todas las llamadas para que duren un determinado tiempo, con esta opción se busca ahorrar saldo. También se agregó mostrar los días de saldo restantes, de esta forma se evita perder saldo principal una vez terminado el bono.

Realizar una llamada desde un celular normalmente cuesta 35 centavos por minuto, un lujo que la mayoría no puede darse debido a los bajos salarios en la Isla. Por eso, este tipo de aplicaciones se convierten en una herramienta casi imprescindible.

“Me ayuda a tener el saldo y los planes de Internet bajo control”, explicó a CubaNet Ramsés González, otro usuario que utiliza el software cubano.

Por último, Útiles cuenta con una variedad de atajos que brindan datos en tiempo real de lo que se gasta y lo que resta de saldo, del bono y planes de internet. A la mayoría de los usuarios de ETECSA les preocupa que exista fuga de Megas debido al costo desorbitado que ofrece el monopolio estatal de los planes de internet en los móviles. Estos atajos, conocidos también como Widgets, pueden servir como alerta para este tipo de escape de datos.

La aplicación cuenta con casi 381 mil descargas en apklis, la tienda cubana de aplicaciones.