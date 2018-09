Datally, una aplicación para ahorrar datos móviles en Cuba

LA HABANA, Cuba.- Datally es una aplicación para sistemas Android desarrollada hace algunos meses por el gigante de Internet Google. La misma está orientada al control del tráfico de datos a través de la red celular, lo que la convierte en una herramienta ideal para los cubanos, muchas más, cuando ETECSA (Empresa de Telecomunicaciones de Cuba) implemente finalmente el acceso a Internet por 3G.

En la actualidad, los datos móviles se están usando en Cuba solo para correo electrónico, y el precio es de un dólar por Megabyte. También puede comprar un paquete de 5 Megabytes por 1.50 dólares, sin embargo, el gasto está limitado a ese servicio, o sea, cualquier intento de conexión hacia internet es bloqueado por ETECSA y no supone gasto para el usuario.

Se cree que los paquetes de Internet por 3G que ofertará el monopolio de las comunicaciones cubano serán muy caros, así que cada kilobyte descargado contará para el bolsillo del cubano de a pie, y la razón es que el salario promedio en la Isla no supera los 30 dólares mensuales.

Los teléfonos inteligentes están diseñados para realizar conexiones a Internet a espaldas del usuario, muchas veces se conectan automáticamente para actualizar el propio sistema operativo, también existen aplicaciones que se conectan sin previo aviso causando un gasto importante de saldo, lujo que no pueden permitirse los cubanos.

Datally puede bloquear cualquier aplicación a petición del usuario y dar acceso a los datos móviles solo a las aplicaciones que se desean usar.

“Es una aplicación casi imprescindible para los usuarios de ETECSA que vayan a usar el Internet por los datos móviles.” Opinó para Cubanet Rafael Rodríguez, joven entusiasta de las tecnologías.

La app de Google cuenta con una restricción de tarifa diaria, de esta forma se puede ajustar una cantidad de datos a consumir en el día para no pasarse del límite que cada cual se puede permitir.

Según sus desarrolladores, Datally puede ahorrar hasta un 30 por ciento de datos móviles y es fácil saber qué aplicaciones están usando los datos en tiempo real.

Su funcionamiento técnico consiste en “configurar un servicio de red privada virtual (VPN) local en tu dispositivo para que puedas bloquear el uso de datos móviles no deseados, ya que no envía ningún tráfico a través de los servidores de Google. La VPN de Datally solo está en tu teléfono y no redirige tu tráfico de Internet a ningún otro servidor o ubicación.”

La aplicación está en continuo desarrollo, Google piensa incorporarle funciones como control del saldo, recordatorios de vencimientos, advertencias de uso de datos y controles proactivos.