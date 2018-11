Jóvenes cubanos crean página para comprar Bitcoin desde la Isla

LA HABANA.- Fusyona es una página web orientada a la compra de Bitcoin en Cuba. Su fundador, que ha concedido una entrevista a CubaNet en condición de anonimato, nos comenta que “como cubano siempre tuve la frustración de no poder pagar, acceder a servicios no disponibles en Cuba, o comprar en el extranjero con una tarjeta de crédito.”

“El Bitcoin, conocido como la moneda del futuro, es toda una revolución financiera que está cambiando al mundo y la cultura económica. Es una tecnología que ni los grandes bancos o los políticos pueden detener, es imposible de confiscar por ningún gobierno. Bitcoin representa para el dinero lo mismo que representó internet para la información”, nos explica.

Los creadores de Fusyona son cubanos que ganaron una beca de maestría en el extranjero. La línea de su investigación es la Programación Distribuida, basada principalmente en las tecnologías de blockchain (la tecnología en la cual está basado el Bitcoin y otras criptomonedas).

Comenzaron a estudiar las ventajas del uso de las criptomonedas y diferentes técnicas de trading. Se dieron cuenta de las posibilidades que este tipo mercado abriría a los cubanos, pero cuando contactaron a sus amigos en la Isla, a estos les resultaba imposible adquirir Bitcoin o cualquier otra moneda digital, por eso decidieron crear Fusyona.

“Lo primero que hicimos fue buscar en Revolico. Ahí vimos que no existían anuncios sobre venta de Bitcoin o criptomonedas. Al parecer, éramos los primeros llevando este negocio hacia Cuba. Después de eso tuvimos muchos clientes interesados y otros curiosos por los detalles. A partir de esta primera impresión, decidimos implementar el sitio web donde ofrecemos la oportunidad de comprar Bitcoin desde Cuba, el cual ha tenido mucha aceptación.”

Los desarrolladores crearon un mecanismo con “agentes” en Cuba, con los que el interesado en adquirir Bitcoin debe ponerse de acuerdo. El punto de encuentro debe ser una zona wifi donde el comprador entrega el dinero y se le depositan los Bitcoin en su monedero digital previamente creado. Los agentes dan asistencia en caso de dudas.

La cantidad para comprar debe ser mayor a 150 CUC. El que desee comprar menos de esa suma se inserta en un grupo de usuarios con iguales intenciones para completar una transferencia de 150 CUC. En cada transferencia Fusyona resta aproximadamente un 10 por ciento de comisión.

Estos jóvenes programadores aseguran que se está haciendo trading en Cuba y que sus clientes están convencidos de que pueden lucrar por medio de las criptomonedas.

Sin dudas las monedas virtuales abren un nuevo mundo de posibilidades a los cubanos para evadir la censura. Usando Fusyona cualquiera podría comprar Bitcoin para sacar dinero fuera de la Isla, sin necesidad de usar otras vías más inseguras y clandestinas.

Existen en el Internet muchos servicios y tiendas que aceptan Bitcoin, de esta forma los cubanos podrían usarlos libremente y efectuar compras o transacciones que antes eran imposibles. Incluso la industria de remesas familiares, que cobra hasta un 10 por ciento de comisión podría transformarse una vez que se comience a intercambiar criptomonedas en la Isla.

En Bitcoin se pueden hacer transferencias por centavos y hasta gratis con la red de rayos (Lightning Network). Por el momento no se ve el impacto porque no hay acceso extendido a internet en la Isla, pero por medio de la tecnología 3G esta situación podría cambiar y las transacciones de Bitcoin no necesitan de mucho ancho de banda, funcionarían bien usando esta tecnología.

El Estado cubano todavía no ha manifestado una posición en cuanto a las criptomonedas, al contrario de Venezuela que fue el primer gobierno del mundo en crear una moneda digital llamada Petro.