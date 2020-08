LA HABANA, Cuba. – “Tengo tratamiento para los nervios desde hace años: tomo clordiazepóxido e imipramina pero desde hace meses esas pastillas no entran a la farmacia. Mi doctor ha tratado de sustituirlas con medicina alternativa y floral, con tilo y pasiflora, pero me mantengo muy alterada. Entre la pandemia, las colas, la escasez de productos alimenticios y la falta de medicamentos me siento muy inestable”, comentó a CubaNet Yoamna Guerra, una ama de casa de 43 años de edad que fue diagnosticada con depresión.

“Con la llegada de la pandemia los casos de depresión aguda, estrés y ansiedad han aumentado considerablemente. En nuestras consultas de Psiquiatría lo vemos a diario. La mayoría de los medicamentos que se usan para estas patologías están en falta y hace muchos meses que no entran, tenemos que acudir a las psicoterapias, medicamentos alternativos menos efectivos o a la medicina verde”, también explicó a CubaNet un médico especialista en Psiquiatría de la provincia Artemisa, quien solicitó condiciones de anonimato.

“Nos estamos volviendo locos, no tenemos nada que recetar porque no hay medicamentos. Los casos de intentos de suicidio han aumentado, las personas con depresión aguda o trastornos de ansiedad no mejoran porque no hay los medicamentos eficaces”, añadió el especialista.

Recientemente, varios medios oficialistas de Cuba anunciaron la creación de PsicoGrupos de ayuda en WhatsApp que, administrados por profesionales de la Sociedad Cubana de Psicología, tienen como objetivo brindar apoyo a la población en medio de la crisis sanitaria actual.

“Se abrirán nuevos chats dirigidos a la población de los territorios que han retornado a fases anteriores del enfrentamiento a la pandemia, como es el caso de las provincias de La Habana y Artemisa. El objetivo es identificar y proporcionar ayuda psicológica a la población de estos territorios ante las diversas problemáticas que puedan existir”, publicó Cubadebate.

Mientras tanto, varios usuarios se quejaron por los altos precios impuestos por Etecsa para acceder a Internet y poder usar WhatsApp y, por ende, al servicio de ayuda de los PsicoGrupos. Otros recomendaron usar la plataforma cubana ToDus, que usa datos para navegación nacional y ofrece precios más asequibles para el bolsillo del cubano de a pie.

Puede acceder a los nuevos PsicoGrupos a través de los siguientes enlaces:

Psico-orienta Habana I: https://chat.whatsapp.com/CxICQRbKwtv7FRQfzAby00

Psico-orienta Habana II: https://chat.whatsapp.com/BD1AjDJCB93Ay5qNAyI4zv

Psico-orienta Artemisa: https://chat.whatsapp.com/GDSAzDML3ck4tIRen79M7h