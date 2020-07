Android 11 no funcionará en móviles de gama baja, indican documentos filtrados

LA HABANA, Cuba. – Los fabricantes de teléfonos móviles no podrán instalar la versión de Android 11 en teléfonos de gama baja una vez que salga al mercado en septiembre de este año, reportó el sitio de la comunidad Android en Cuba.

En un documento filtrado que ofrece detalles sobre la guía de configuración de Android 11 Go obtenido por el conocido grupo XDA Developers se pudo confirmar que las intenciones del gigante de las comunicaciones Google es eliminar las versiones de Android estándar en dispositivos con dos gigas de memoria RAM o menos.

Dichos dispositivos tendrán que conformarse con correr la versión de Android Go, de otra manera no contarán con la certificación para recibir los servicios de aplicaciones de Google. Android Go es una versión limitada de este sistema, pensada para teléfonos que contienen en su hardware menos capacidad de procesamiento.

Los fabricantes tendrán que producir teléfonos a partir de tres gigas de RAM en adelante si quieren contar con la versión de Android 11 estándar.

“Este movimiento es relevante a nivel de mercado, ya que tendrá consecuencias en algunos de los principales fabricantes Android como Xiaomi, Samsung o Huawei, entre otras compañías que tienen en su catálogo terminales recientes con dos gigas de RAM”, indica en el artículo publicado por la comunidad Android.

A partir de la próxima versión de Android los cubanos prácticamente estarán obligados a usar Android Go en nuevos teléfonos que salgan al mercado. Los que ya se encuentran activos no se verán afectados por esta nueva norma, pero por lo general son dispositivos que usan un sistema de Android desactualizado expuesto a ataques cibernéticos.

En Cuba se han hecho muy populares los móviles económicos por debajo de 100 dólares, que incluso son comercializados por la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa).

“Android Go es sinónimo de subdesarrollo y pobreza. Con esta medida se continuarán fabricando celulares con un Android restringido que seguramente serán los que Etecsa compre para vendernos”, lamentó Iván Ferrer, un joven cliente del monopolio de las telecomunicaciones en Cuba.

Android Go surgió con la idea de mantener actualizados a teléfonos de gama baja y no quedar expuestos a agujeros de seguridad en versiones de Android anteriores, sin embargo, carece de muchas de las características y funciones de la versión de Android estándar.