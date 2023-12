QUERÉTARO, México.- El nombre del repartero cubano Mawell ha resonado en las redes sociales y plataformas de streaming desde que se volvió tendencia.

Su tema “La triple M” no deja de ser un éxito. En Youtube, ha generado más de 32 millones de reproducciones. La canción de reparto incluso fue la elegida por muchas personas para hacer sus propios videos, imitando el pasillo principal del video.

Para la canción, Mawell se inspiró en la idea de la triple M (más dura, más buena, más level), empleadas por Karol G y Shakira en su hit“TQG”.

La versión del cubano, en cambio, es bastante explícita, al igual que su video.

Este mes, lanzó un remix de su tema viral junto con Pitbull y IAmChino, al cerrar una gira que lo llevó a varias ciudades de Perú.

“Para mí es mágico, gracias a los fanáticos, a Dios, son cosas que uno no las espera y hay que vivirlas”, dijo a la prensa peruana, natural de La Habana.

En ese territorio, el cantante filmó el videoclip de una nueva canción “dedicada a todas las mujeres hermosas del mundo” que lanzará en enero próximo.

“Jamás pensé llegar tan lejos, y todo es a pulmón, sin pagar un dólar. Al público le gusta mis temas y yo feliz con el apoyo”, dijo el reguetonero.

En Cuba, donde reside, Mawell trascendió compartiendo su música en soportes electrónicos y redes sociales.

“Cuba es bastante alegre, pero con el mercado de la música es difícil, son muy pocos lo que lo logran, se trata de suerte, dinero, de inversión. Nosotros, por lo menos en el género de ‘reparto’, no nos apoyan tanto, porque casi no tenemos derecho a radio o televisión, no podemos hacerlo, tenemos que hacerlo por paquetes como en disco duro, USB y por las redes sociales”, contó Mawell.

Entre sus temas más sonados también destacan “Zizi”, “No” y “Ratata”, que han registrado números récords de reproducciones en YouTube y Spotify.

