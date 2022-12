MIAMI, Estados Unidos. — Algunos apenas empiezan la universidad y otros buscan terminarla. Muchos quieren cerrar la etapa de servicio social y no pocos optan por superarse y reinsertarse en los estudios. Son estas algunas de las aspiraciones de los jóvenes cubanos para el 2023, un año que aún no ha llegado, pero que no promete demasiados cambios para la Isla caribeña.

Uno de los mayores anhelos de los jóvenes cubanos para el año que viene es irse del país. Así lo han asegurado algunos de ellos a CubaNet.

El año que recién finaliza ha sido, sin dudas, el del éxodo. Solo hacia Estados Unidos, el destino por excelencia de los cubanos que abandonan la Isla, han arribado más de 200 000 mil personas. Entre ellos se cuentan miles de jóvenes que buscan libertad y prosperidad.

Pese a que Cuba es uno de los países más envejecidos del continente, la juventud no logra abrirse paso en medio de circunstancias demasiado adversas.

Por desgracia, la juventud ya no ve a Cuba como un país donde echar raíces, lo cual favorece la inmigración hacia destinos de casi todos los continentes.

Sin embargo, no pocos, sabedores de la dificultad que implica abandonar la Isla, se conforman con metas más “terrenales”, pero igual de válidas: Quiero terminar la universidad, ser un poco más feliz, tener un mejor trabajo, que sea un año mejor que este”, señaló otra de las entrevistadas.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.