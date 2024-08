Sale en libertad el preso del 11J Yordis García Fournier

MÉRIDA, México -. El preso del 11J Yordis García Fournier salió en libertad luego de cumplir su condena de tres años y dos meses.

García Fournier fue liberado el pasado jueves tras cumplir su sanción por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio en Guantánamo, informó Martí Noticias.

Durante su condena, García Fournier sufrió intentos y amenazas de los mandos del penal Combinado de Guantánamo de “fabricarle” una nueva causa, agrega la información

“En reiteradas ocasiones me habían denegado lo que llaman ellos ‘beneficios’ para los presos que, realmente, son derechos, que son las rebajas, el cambio de régimen severo a mínima severidad”, dijo a Martí Noticias García Fournier el opositor, quien decidió rechazar el régimen penitenciario durante su tiempo en prisión.

“Hasta último momento estuvieron inventando provocaciones para poder acusarme de algo que no pudieron, pero sí siempre tuvieron la intención de hacerlo”, agregó.

Yordis García Fournier fue unos de los nueve condenados por participar en las protestas de 11J en ciudad de Guantánamo. Fue condenado a tres años y dos meses de privación de libertad por los delitos de desórdenes públicos y desacato.

“Luego se empezaron a modificar las causas y aparecieron las otras acusaciones que eran de desacato porque se gritó ‘Díaz Canel S…’ y ‘policías, no tenemos miedo’, etc. Además, fuimos acusados de resistencia. Lo que sucede es que en mi caso hubo un vídeo de mi detención que probó que yo nunca me resistí al arresto, y mí no me aplicaron esa resistencia”, comentó sobre los condenados en Guantánamo.

El preso político fue enviado a celda de castigo en varias ocasiones y emprendió una huelga de hambre para protestar por su injusto encarcelamiento.

“La lucha continua y aquí estamos para adelante”, dijo el opositor.

