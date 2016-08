Rostros de Cuba

“Me gustaría tener una casa con jardín y un patio con muchos árboles. Una casa aunque sea chiquita, pero con jardín, yo no soy ambiciosa (…). Recuerdo que una vez aquí, en el Prado, me encontré una billetera. Ese día no había vendido casi nada y cuando vi la billetera se me abrieron los cielos porque de verdad que me hacía falta el dinero (…), la recogí y la guardé rápido (…). Cuando llegué a la casa la abrí y dentro había como doscientos dólares, se me quería salir el corazón (…) pero dentro también había un carnet y una estampita de la virgen. (…) Me podía haber quedado con el dinero pero no pude. El carnet me decía que eso tenía un dueño y quién era. (…) De haberme quedado con el dinero me hubiera sentido muy mal, hubiera comido bien y me hubiera comprado cosas pero no hubiera podido dormir en mucho tiempo”.

“Cuando vendí mi primer cuadro salí a comprarle una lavadora a mi madre y algunas otras cosas para la casa. Pero no pinto para vender sino porque necesito hacerlo, porque no puedo vivir sin hacer lo que hago. (…) Uno vende porque de algo hay que vivir y porque aquí donde vivo no me cabrían todos los cuadros pero me gusta regalar mi obra a mis amigos, saber que descubren en un cuadro mío una parte de mí, de mi pensamiento, que ni ellos mismos conocen. (…) Me gustaría llegar a pintar como Menocal, hacer esos cuadros gigantescos, y sobre todo tener el genio de él, de Goya, de los grandes”.

“Yo tenía 15 años, vivíamos en Camagüey y en la casa no había mucho dinero, pasábamos trabajo y lo poco que entraba era para comer (…). Creo que fue un tío mío que vino de España y le regaló a mi padre diez dólares. Pero en vez de gastar ese dinero en comida o en ropa, que nos hacía falta, mi padre fue a no sé dónde y compró como cinco o seis pomos de acuarela, de distintos colores y me los regaló. No se gastó ni un centavo en comida ni en algo para él o para mi madre, todo lo compró en pomos de acuarelas para que yo pintara. Ese día lo recuerdo y me da alegría y a la vez tristeza porque ahora es que comprendo el gesto de mi padre”.

"A mí nadie me da nada. El dinero de la comida me lo busco haciendo favores, revendiendo cosas, y arreglando parterres porque soy jardinero. Me he hecho de un territorio con diez jardines, pero la competencia es dura, y cuando me descuido o estoy enfermo los otros jardineros me dan la mala. No me gusta que me tengan lástima porque me falte una pierna (…) Me encabrona que algunos de mis clientes fijos no mantengan su palabra y dejen, a veces, trabajar a otros en mis parterres. Pero qué le voy a hacer. No me puedo pelear con ellos. Sólo sonrío y les digo: 'No hay problema vecino'."