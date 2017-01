ETECSA, el eterno perdedor contra la inventiva cubana

LA HABANA, Cuba.- El pasado 23 de enero la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) presentó dos nuevos planes de voz y SMS para unirse así al de datos, disponible desde el día 19 de diciembre y que hasta ahora solo comprende correo electrónico.

Los clientes pueden comprar una cantidad de SMS, minutos de voz o cinco megabytes de datos sin necesidad de ir a los telepuntos de ETECSA. Estos cambios deberían causar satisfacción en la población, pero muchos lo consideran una “trampa”.

“Estos planes todavía no son una opción para mi bolsillo porque no está acorde con lo que cobro. Además, no entiendo por qué después que yo pago para ahorrarme solo unos quilos, tengo que consumirlo en el tiempo que ETECSA quiere y no en el que yo realmente necesito. Debería ser un paquete completo como en cualquier parte del mundo, pero aquí hay que pasar un curso para entender el enredo”, dijo Enmanuel Suárez, quien se autodefinió como “informático a domicilio” por cuenta propia.

“Para la adquisición de estos planes es necesario que la línea esté activa y con saldo igual o superior al valor del que se desee comprar. El monto de la adquisición se descuenta siempre del saldo principal a partir del momento en que esta se efectúa, y tendrá una vigencia de 30 días”, añadió.

“Con el código *133# se accede a los nuevos planes, donde el usuario deberá seguir las instrucciones del menú que se despliega en la pantalla del teléfono. Una vez realizada la compra, el cliente recibirá un mensaje de notificación confirmándole que fue exitosa”, explica el diario oficialista Juventud Rebelde.

Tarifas de los nuevos planes (Actualmente el precio de un SMS es de 9 centavos de CUC, y de llamadas de voz 0,35 CUC) Planes Costo de los paquetes Vigencia Paquete de 40 min 10,00 CUC 30 días Paquete de 25 min 6,50 CUC 30 días Paquete de 15 min 4,20 CUC 30 días Paquete de 10 min 2,90 CUC 30 días Paquete de 5 min 1,50 CUC 30 días Plan SMS Planes Tarifa de los planes Vigencia Plan 45 SMS 2,50 CUC 30 días Plan 35 SMS 2,10 CUC 30 días Plan 20 SMS 1,30 CUC 30 días Plan 10 SMS 0,70 CUC 30 días

La mayoría de los usuarios, cuyo salario promedio es el equivalente a 23 dólares mensuales, todavía está lejos de sentirse satisfecha con estas opciones y sigue prefiriendo los atajos que ofrecen sistemas como SMSxMail, Web2mail o Nautanet, que para poder subsistir han tenido que enfrentarse a los bloqueos del monopolio estatal. Algunos como Nautanet, que ofrecía Internet por medio del correo, fueron completamente bloqueados.

SMSxMail

Esta aplicación cubana para Android que salió hace cuatro meses se expandió rápidamente. El servicio proponía el envío de SMS por 2 centavos a través del correo nauta. Por el precio de un dólar se podía mandar hasta 40 SMS más 10 SMS gratis, sin limitaciones de tiempo de utilización. En cada SMS se gastaban 4 centavos debido a las recargas impuestas por ETECSA a través del correo nauta.

En la actualidad esta aplicación está funcionando, pero expira el día 31 de este mes. Los desarrolladores dijeron que la iban a detener “hasta resolver definitivamente problemas en su funcionamiento”. En un correo electrónico que mandaron a sus usuarios alegaron que había “inestabilidad en el servicio por fallos en los datos móviles” de ETECSA. Presentaban problemas para cobrar ya que el pago era a través de transferencia de saldo, de móvil a móvil, y había demoras “sin aparente explicación” a la hora de recibir confirmaciones.

“Es una lástima que vayan a cerrar este servicio. Era una de las pocas opciones que teníamos para burlar las tarifas abusivas de ETECSA”, comentó Bruno Nieto, usuario de SMSxMail.

Web2mail

Ningún servicio de ETECSA, la única empresa de comunicaciones en Cuba, guarda proporción con los salarios de la isla. Los cubanos siempre están a la espera de una innovación tecnológica para poder evadir los elevados precios.

Web2mail no es una aplicación, sino un sistema que funciona a través del correo Nauta. Mandando un correo a la dirección w2m@bachecubano.cu se pueden hacer peticiones de páginas web y también cuenta con un servicio para envío de SMS. Hasta ahora es una de los pocas que ha sobrevivido los embates de ETECSA.

Poniendo en el asunto del mensaje la palabra INFO se pueden conocer detalles de cómo funciona el sistema y los servicios que ofrece.

“ETECSA todavía no puede competir con sistemas como este. Con Web2mail puedo mandar 50 SMS por un dólar, mientras que por ETECSA solo puedo mandar 11. Lo único que se ha demostrado con todo esto es que ETECSA puede bajar el precio de envío de SMS, pero prefiere ponérsela difícil al pueblo, por eso el invento nunca se va a acabar en este país”, dijo un usuario de Web2mail que no quiso ser identificado.

Los entrevistados coincidieron que los nuevos servicios ofrecidos por ETECSA no cumplen las expectativas, en cambio crean más confusión dentro de un público que lo que desea es que bajen los precios.

Portada de la app SMSxMail (Captura de pantalla/Pablo González)

Pantalla principal de la app SMSxMail (Captura de pantalla/Pablo González)

Opción de SMSxMail para añadir saldo a las cuentas registradas (Captura de pantalla/Pablo González)

Opciones de la app SMSxMail (Captura de pantalla/Pablo González)

Búsqueda en Google hecha con Web2Mail, sistema alternativo para Internet y SMS (Captura de pantalla/Pablo González)