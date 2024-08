Repetir las elecciones en Venezuela: la propuesta de Lula para Maduro

AREQUIPA, Perú – Nicolás Maduro podría convocar nuevas elecciones con la presencia de observadores internacionales como una posible solución a la crisis política en el país, señaló el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva este miércoles.

En declaraciones citadas por el diario O Globo, Lula dijo que Maduro todavía tiene seis meses en el cargo y, si tiene sentido común, podría intentar hacer un llamado al pueblo de Venezuela.

“Tal vez incluso convocar a nuevas elecciones, establecer criterios para la participación de todos los candidatos, crear un comité electoral suprapartidario para que todos participen y dejar participar a observadores de todo el mundo”, detalló el mandatario de Brasil.

Poco después de las afirmaciones de Lula, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, apoyó sus ideas. Antes de viajar rumbo a un acto de campaña, el norteamericano respondió preguntas de los periodistas, entre ellas si respaldaba nuevas elecciones en Venezuela.

“Sí”, respondió Biden, citó la agencia EFE.

Según Lula, la crisis en Venezuela “tiene varias salidas”, entre ellas hacer un Gobierno de coalición con la oposición.

“No puedo decir que triunfó la oposición, porque no tengo los datos y mucho menos puedo decir que triunfó Maduro, porque no tengo los datos (…) yo quiero los resultados (…) no puedo ser precipitado y tomar una decisión, quiero respetar la soberanía de otros países”, expresó el gobernante brasileño, histórico aliado del régimen chavista.

En su pronunciamiento, Lula ratificó que todavía no reconoce a Maduro como ganador de las elecciones y que el dictador venezolano “sabe que le debe al mundo una explicación”, al no haber presentado todavía las actas electorales.

El pasado 29 de julio, el consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el régimen venezolano, acreditó a Maduro el 51,95% de los votos en las elecciones del domingo 28 de julio, mientras que Edmundo García solo el 43,18%.

La oposición, que ha logrado reunir el 81% de las actas de escrutinio, actualmente públicas en una página web para su revisión por ciudadanos y organismos independientes, asegura que García superó ampliamente a Maduro por casi el 40% de los votos.

Son decenas de países los que han reconocido a González Urrutia como el presidente electo, o en su defecto han demandado la presentación de las actas electorales en condiciones.

En medio de la represión desatada por el chavismo contra las protestas, la organización Foro Penal reporta 1.406 arrestos “verificados e identificados” en Venezuela, entre ellos 117 correspondientes a menores de edad entre 14 y 17 años.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.