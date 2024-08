Régimen detiene a los intelectuales cubanos Jorge Fernández Era y Alina Bárbara

MADRID, España.- El escritor Jorge Fernández Era y la académica Alina Bárbara López Hernández fueron nuevamente objeto de represión por parte del régimen cubano. Ambos, conocidos por su activismo pacífico y sus críticas al Gobierno, estuvieron encarcelados este domingo en circunstancias que refuerzan la continua criminalización del disenso en la Isla.

Jorge Fernández Era fue arrestado en La Habana cuando se disponía a salir de su domicilio con la intención de participar en una protesta pacífica frente al monumento de José Martí en el Parque Central. Su esposa, Laideliz Herrera Laza, denunció que, incluso varias horas después de la detención, no había recibido ninguna información sobre su paradero.

Poco después la académica Alina Bárbara López fue detenida en Matanzas tras manifestarse frente a la sede del Partido Comunista Provincial en apoyo a Fernández Era. Antes de su arresto, había advertido: “Si en una hora no lo sueltan voy a acostarme a la entrada de la sede del Comité Provincial del Partido de Matanzas, que dicen que es el que orienta y está por encima de la sociedad y del Estado”. Además, expresó su determinación a no permanecer inactiva ante lo que consideró un atropello, afirmando: “A un amigo nunca se le abandona. Voy saliendo a protestar. No llevo teléfono. No sé si logre llegar a donde voy. Pero no me quedaré de brazos cruzados ante tanto atropello. Basta de impunidad”.

Alina Bárbara, figura clave en las manifestaciones pacíficas realizadas cada día 18 en homenaje a la Protesta de los Trece, fue trasladada a la Estación de Policía de La Playa. El laboratorio de pensamiento cívico CubaXCuba, del cual ambos intelectuales forman parte, condenó estos hechos calificándolos como una flagrante violación de los derechos humanos y de las propias leyes cubanas.

Cecilia Borroto, hija de Alina Bárbara, también denunció la situación a través de redes sociales: “Mi madre siempre ha sido una mujer de paz, por lo que desconoceremos cualquier imputación de violencia, así como exigimos que sus derechos humanos sean respetados y no sea sometida por PNR y SE a la violencia de otras ocasiones”. Además, responsabilizó directamente a la PNR, Seguridad del Estado, Contrainteligencia y Presidencia de Cuba por cualquier daño que pudiera sufrir su madre.

Horas después terminó la reclusión de Alina Bárbara y compartió en su perfil de Facebook: “Acabo de llegar a mi casa. Fui detenida a la 1:30 pm cuando salía del reparto donde resido, en las inmediaciones del estadio. El objetivo fue hacerme una advertencia por desconocer la medida cautelar de reclusión domiciliaria. No firmé la advertencia pues considero ilegítimo el proceso que se sigue contra mí. Le dije asimismo al instructor que si Jorge continúa detenido continuaré intentando manifestarme”. Por su parte, Jorge Fernández Era fue liberado tras once horas de arresto​.

