Prohíben bailar a mujer trans en los carnavales de Guantánamo

LA HABANA, Cuba -. En los actuales carnavales de Guantánamo, ha surgido una polémica tras la prohibición a la mujer trans Jessica Rabbit Toirac Matos, de bailar como parte del desfile del evento.

Toirac Matos, natural de Baracoa y quien ha bailado antes en eventos culturales de la provincia, pretendía bailar en una de las carrozas del desfile..

La joven fue informada por los organizadores del carnaval el pasado viernes, antes de que comenzara el desfile, que “en las carrozas solo bailarían mujeres naturales”.

Jessica se ha convertido en una figura destacada en las redes sociales gracias a su crítica de la situación actual de Cuba.

A través de sus videos en formato de parodia, logra exponer de manera ingeniosa y humorística los problemas que enfrenta el país. Con su enfoque satírico permite que muchos reflexionen sobre la realidad cubana sin perder la esperanza.

En una conversación con Cubanet, la joven relató su experiencia: “Cuando me presenté para bailar me dijeron que no, que no podría hacerlo porque soy una mujer trans. Debía bailar tres días, ayer hoy y mañana. Parece ser que la dirección de cultura dio la orden de que las mujeres trans no pueden bailar en las carrozas. Era solo yo la que quería bailar, pero vino uno de los organizadores y me dijo así sin más, tú eres trans tú no puedes bailar”.

Además, la chica hizo un llamado a la aplicación y el respeto al Código de las Familias aprobado el 22 de julio de 2022, donde se reconocen los “derechos de las personas de la comunidad LGBTIQ+”.

Al momento de redactar esta nota, ninguna instancia oficial en Cuba se ha pronunciado sobre este hecho de discriminación.

Transfobia en Cuba

Aunque la nueva Constitución, aprobada en 2019, y el posterior Código de las Familias reconocieron ciertos derechos de las personas LGBTIQ, las manifestaciones tránsfobas se siguen sucediendo en las instancias cubanas.

Por ejemplo, en mayo del pasado año, Mariela Castro Espín, directora del estatal Centro de Educación Sexual (CENESEX), dijo miércoles en conferencia de prensa que la presa política trans Brenda Díaz, manifestante del 11J, se encontraba “muy bien” en la sección masculina de la cárcel para personas con VIH Cuba-Panamá.

“Brenda está muy bien ahí (…). [Ella] no sabe que es una figura mediática que han inventado contra Cuba. Ni se ha enterado de eso”, aseguró Castro Espín.

De acuerdo con la funcionaria, hija del dictador Raúl Castro, las denuncias por la situación de Díaz forman parte de una “historia sobredimensionada y llena de fantasías”.

