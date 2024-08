Primeras declaraciones de la judoca cubana Dayle Ojeda tras abandonar delegación en París

MADRID, España.- La judoca cubana Dayle Ojeda ha iniciado una nueva fase en su vida tras desertar de la delegación cubana durante los Juegos Olímpicos de París 2024. Actualmente, se entrena en el Centro de Alto Rendimiento de Valencia, España, con la esperanza de obtener asilo político y representar a su nuevo país en competiciones internacionales, incluyendo los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028.

La habanera de 30 años viajó a París como parte del equipo cubano de judo, donde su rol era ayudar en la preparación de Idalys Ortiz,. Sin embargo, al finalizar, tomó la decisión de no regresar a Cuba y quedarse en Europa. En una entrevista este viernes con la Federación Valenciana de Judo, Ojeda explicó que esta decisión no fue fácil, pero está convencida de que fue la mejor para su futuro.

“Fue difícil tomar la decisión ya que nadie está preparado para dejar atrás su vida. Es duro dejar a mi familia, amigos, pareja y, sobre todo, el lugar donde uno nace sin poder decir adiós. Ni siquiera a mis compañeros. Pero, insisto, fue lo mejor y no me arrepiento porque fue la mejor decisión. Estoy segura de ello”, expresó Ojeda.

En cuanto a su elección de Valencia como nuevo hogar, Ojeda explicó que no fue una elección al azar. Conocía el alto nivel de judo en la región y la reputación del Centro de Alto Rendimiento. Además, en Valencia cuenta con el apoyo de su amiga y excompañera de equipo Ayumi Leiva.

“Mis deseos y objetivos eran claros, y sabía que el nivel de judo en Valencia es muy alto. Me hablaron muy bien del Centro de Alto Rendimiento y sabía que era probable que me ayudaran, como hicieron con el equipo ucraniano en un momento crítico e importante. Además, conocía a Ayumi Leiva, mi compañera de equipo en la selección nacional de Cuba y amiga. Sabía que también me darían su apoyo incondicional, algo por lo que estoy eternamente agradecida”, relató.

Sobre las razones para dar este paso, comenta: “Son muchísimos los motivos, pero las ganas de poder mejorar como atleta y poder sentir que puedes crecer sin que te detengan o te digan que no puedes, fueron algunos de esos motivos. Tengo ganas de sentir que tu trabajo y tu esfuerzo son valorado. Mis deseos de superación personal y profesional fueron los que me impulsaron, además de mi madre, que es mi mayor motor, y me apoyó mucho”.

Ojeda, medallista de plata en los Abiertos Panamericanos de Varadero en 2023 y 2024, y participante en el Campeonato Panamericano de 2017, donde perdió la medalla de bronce ante la estadounidense Nina Cutro-Kelly, ahora espera poder continuar su carrera en España y encontrar las oportunidades de desarrollo que sentía que le eran negadas en Cuba.

La judoca también compartió sus aspiraciones de representar a España en competiciones internacionales y de ganar medallas en eventos de alto nivel, “de esta forma podrá agradecer de alguna manera a España y a los entrenadores que le están dando la oportunidad”.

En cuanto a su proceso de solicitud de asilo político explicó: “Aún no sé qué pasos tomar para pedir el asilo político ya que vine en autobús. Si hubiera llegado en avión sería totalmente distinto, pero no me rindo. Todo se puede con el apoyo de los entrenadores y la federación”.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.