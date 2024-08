MÉRIDA, México -. El preso del 11J Fernando Eloy González Herrera denunció que aún no ha recibido atención médica pese a que el carcinoma en la lengua que le fue diagnosticado hace nueve meses avanza rápidamente.

Recluido en la prisión de Canaleta, en Ciego de Ávila, González Herrera tuvo que ser trasladado al hospital de Morón por complicaciones de su cáncer en la lengua, informó Martí Noticias.

“Todo el mundo lo sabe, llevo nueve meses con este problema y no se me ha atendido como se me tenía que atender y ahora esto ha cogido fuerza que ya me ha comido la punta de la lengua y mitad por los lados y no se me quiere llevar a operar”, dijo González Herrera vía telefónica desde el hospital en conversación con el periodista independiente Adriano Castañeda.

González Herrera, condenado a 9 años de prisión por su participación en las protestas, responsabilizó a las máximas autoridades de Canaleta por el agravamiento de su enfermedad.

El hombre de 36 años fue condenado por los delitos de atentado, desacato y desórdenes públicos tras su participación en el estallido social del 11 de julio de 2021 en Ciego de Ávila.

Adriano Castañeda explicó a Martí Noticias que es la primera vez que se sabe de la situación de este preso político.

“Primera vez que él tiene contacto para que se conozca su situación, él es uno de los tantos presos del 11 de julio que no se conocía realmente su situación actual”, dijo.

Castañeda dijo que este preso político ha sido manipulado por las autoridades del penal y que su estado de salud revela un descuido total por parte de estas sobre la salud de los presos.

“Él dice que teme por su vida y bueno ya tuvieron que llevarlo para la sala de penados del hospital, porque parece que vieron que la situación era bien complicada, pero no se han movido realmente con rapidez”, explicó.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.