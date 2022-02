MADRID, España.- Parece que haya que explicar a los cubanos cómo producir azúcar. La preocupación del Partido Comunista de Cuba por la zafra ya no se oculta a nadie. De hecho, como se destaca en una nota de Granma, “entre los temas medulares del III Pleno del Comité Central del Partido, se situaron propuestas para salvar la industria azucarera, sus derivados y la generación de energía”. Un escenario que parece mentira, y una lástima que Cuba, primera potencia mundial azucarera durante siglos, haya caído de forma tan estrepitosa en el vacío, por la pésima gestión de los dirigentes políticos y económicos y la naturaleza del modelo.

Granma va de consignas en el artículo titulado “Primero hay que salvar la zafra”, que presta atención a la situación de unas diez explotaciones azucareras, destacando cosas sabidas desde siempre, como la importancia de aprovechar la caña durante el corte para lo que debe existir control y exigencia de la unidad productiva durante el proceso. Que digan esto, como si a estas alturas de la historia, a los cubanos alguien les tuviera que enseñar lo que es la zafra azucarera, no deja de ser sorprendente.

El azúcar es un sector que está francamente mal. Según la información oficial de la publicación “Producto interno bruto trimestral, tercer trimestre 2021, edición noviembre 2021”, de la ONEI, el PIB de la industria azucarera descendió durante 2021, nada más y nada menos que en un -25,8 %, en tanto que el PIB de la economía, en su conjunto, lo hizo en tan solo un -1,2 %. El hundimiento del azúcar ha sido evidente.

Para revertir esta situación, a la que se ha tardado mucho en dar respuesta, las autoridades han ideado las famosas “93 medidas”, que se aprobaron por el régimen, según dicen, “para salvar la agroindustria azucarera, incluyendo la producción de caña, la zafra, los derivados, la generación de electricidad, y cuestiones bancarias, de financiamiento y logística, así como de gestión empresarial y potencial humano, ciencia, tecnología e innovación”.

Alguien tendría que recordar a estos dirigentes, empeñados en reflotar un sector fundamental para la economía nacional, que el responsable directo del actual caos de la industria azucarera no fue otro que Fidel Castro, cuando a comienzos de este siglo, en uno de aquellos “calentones” verbales que cogía por cualquier motivo, decidió cerrar todos los ingenios y abandonar el cultivo de la caña, convirtiendo en bosques de marabú los fértiles campos cubanos.

Aquella decisión sorprendió a más de uno, pero fue aplaudida por países como India o Brasil, que aprovecharon la salida de Cuba de la producción mundial para ocupar su sitio como potencias azucareras. La historia, desde entonces, es bien conocida. El azúcar cubano ha caído a niveles tan bajos que hasta los sobres de azúcar que utilizan los turistas en los hoteles de la Isla están hechos en Brasil. No ha habido en la historia de la economía mundial, un país que rechazara su principal industria y actividad de este modo. El arrebato de Fidel Castro con el azúcar pasará a la historia como uno de los despropósitos más trascendentales de sus largos años de vida.

Por eso, ahora, los dirigentes del azúcar cubano tratan como sea de apurar la zafra y sacarla del agujero en que se encuentra. Lo peor es que están convencidos de que con las 93 medidas lo van a lograr, y se equivocan. La experiencia acumulada que existe en Cuba en el sector, entre los funcionarios del gobierno, directivos del grupo empresarial Azcuba, del Sindicato Nacional de Trabajadores Azucareros y de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, es más que suficiente para saber qué se tiene qué hacer, pero callan y se someten a la dirección comunista. Y eso está mal, muy mal.

Porque la compleja situación de la zafra azucarera cubana no se resuelve con parches y paños calientes, como las “93 medidas”, sino entrando en el fondo de la cuestión y promoviendo una profunda reforma estructural y jurídica de los derechos de propiedad de la tierra para acercar el rédito de la producción al propietario del suelo. No hay otro camino alternativo. Hablar de “cohesión, unidad y aplicación de la inteligencia colectiva”, como hacen los comunistas, es perder el tiempo. Para recuperar el azúcar cubano hay que volver a las formas de producción y organización de antes de 1959. Las practicadas por los hermanos Fanjul, que tanto molestan al régimen.

Pero como dar marcha atrás al reloj de la historia no suele ser posible, hay que pensar qué hacer para que la continuidad de la producción en años venideros sea creciente y abandone la depresión actual, mostrándose el sector incapaz de garantizar 500.000 toneladas de azúcar cuando antes de 1959 era posible alcanzar 5 y 6 millones, e incluso más. Alguien debería recordar a los dirigentes comunistas que las cosechas de los últimos años son inferiores a las que se produjeron en tiempos de la colonia. Nadie jamás ha ido tan atrás en el tiempo, en ningún país del mundo.

Poco después de que Fidel Castro impusiera el abandono del azúcar, el caos se adueñó del sector. Se empezó por dejar de prestar atención a los campos, a los retoños, a controlar la hierba en las plantaciones, atender el bejuco y el pasto manteniéndolos a raya con herbicidas y fertilizantes adecuados. Nada de eso se hizo. Incluso, parece que se olvidaron de que la caña de cada zona se podía moler allí donde fuera más rentable y eficiente, para lo que debía existir transporte en cantidad y calidad suficientes. No hay justificación alguna del desastre actual, ni por falta de combustibles, ni de divisas, ni de piezas, ni de inversiones.

Una industria como el azúcar cubano debería tener todo esto resuelto, con eficacia y rentabilidad, y en ello debe jugar un papel clave la voluntad de quienes conducen y realizan la zafra. Eso no significa que haya que obligar a los jefes de los centrales a cortar caña, como en los tiempos revolucionarios. Los jefes de las almazaras españolas de aceite de oliva no recogen la aceituna, están dedicados a otras cosas, como conseguir una gran calidad para el aceite de la primera prensada, que es el excepcional aceite de oliva virgen. La demagogia comunista tiene un límite, y en Cuba, por desgracia, fue rebasado con creces. También aquí hay que hacer reformas, sobre todo mentales e ideológicas, y no detenerse.

Al reconocer que los ingenios sufren la obsolescencia tecnológica hay que dar respuesta a una pregunta: ¿Quién es el responsable de que esas inversiones no se hayan realizado en su momento? ¿Por qué se ha perdido la organización del trabajo y sobra la tibieza?, como dice Granma con relación a esta cuestión. Que le pregunten a la nómina salarial que dirá muchas cosas. Los dirigentes señalan que los problemas se deben a la falta de caña, “pero en el campo es visible el desaprovechamiento de las capacidades de corte, mientras que en el tiro se están promediando dos viajes al día debido a la insuficiencia de remolques”. Nadie entiende nada.

Luego está el problema del ferrocarril, medio de transporte de la caña desde los tiempos de la colonia, y aquí aparecen las roturas de las locomotoras, la falta de carros jaula, e incluso los problemas para que el tren con la carga salga a su hora y el central pueda lograr una arrancada temprana. Es decir, los transportes no funcionan porque han perdido la dependencia del azúcar, entrando a un círculo vicioso del que no se sale, ni se puede salir. Y luego están los derrames, salideros, y hasta sobreconsumo de agua por tonelada de caña, a lo que se añade como el principal freno, el tiempo perdido por rotura industrial.

Lo grave de este asunto no son los problemas que se detectan, sino como dice Granma, “la incapacidad de resolver los problemas desde la propia instancia”, y en este punto se citan cuestiones como que la sala de control de un ingenio no funciona y, por ello, la molida se hace a ciegas, sin control alguno de los parámetros, lo que obliga a recurrir a mensajeros internos, para hacer llegar la información a todas las áreas del ingenio, soluciones de hace mucho, mucho tiempo.

La lista de problemas, imposibles de corregir, no acaba ahí, y se citan las ausencias del personal, unas debidas a la COVID-19 y otras no, hasta llegar tarde, e incluso carencia de personal, como mecánicos y electricistas, o de la propia dirección. Esta carencia de personal es lógica si se tiene en cuenta que, tras la decisión de Fidel Castro de acabar con el azúcar, miles de trabajadores del sector fueron obligados a emplearse en otros sectores, y se les formó para la adaptación de sus cualificaciones.

Tal es la situación de caos en este ámbito, y de falta de mano de obra, que se ha llegado a plantear buscar apoyo laboral de otras empresas, realizar una operación de rescate del personal, incluyendo a los trabajadores de experiencia ya retirados o a quienes por otras causas ya no están en el central. Parches y más parches, que no van a resolver el problema.

En realidad, a los comunistas cubanos no les gusta reconocer la realidad, pero hay algo que seguro deben saber: Los problemas del azúcar cubano comenzaron con los subsidios soviéticos que sustituyeron a la rentable cuota azucarera de Estados Unidos y la presencia competitiva de Cuba como productor de azúcar en los mercados mundiales. Con aquellos subsidios, el azúcar que se suministraba a los soviéticos poco importaba, en calidad o precio, si llegaba el dinero y el petróleo para las fechorías revolucionarias. Algún día se sabrá qué porcentaje de aquellas espectaculares ganancias del régimen se destinaron a invertir en la actualización del sector. En realidad, el precio que se pagó en términos de confiscaciones y expropiaciones ha llegado a nuestros días, impidiendo al sector clave de la economía cubana, su supervivencia y continuidad. Sin azúcar, no hay país.

ARTÍCULO DE OPINIÓN

Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de CubaNet.

