Venezuela y sus nueve círculos del infierno

NUEVA YORK, Estados Unidos. – En su “Divina Comedia”, Dante Alighieri nos mostró su visión del “Infierno” dividido en nueve círculos. El escritor y poeta florentino nunca imaginó que en un lejano futuro estos escalones iban a estar perfectamente representados en un país que gozó el Paraíso para luego caer en el Infierno.

Los Círculos del Infierno de Venezuela más relevantes son Nicolás Maduro en el poder, jaurías de colectivos disparando a matar y Diosdado Cabello prometiendo muerte. Estas son algunas de las más inmediatas amenazas contra el pueblo venezolano que se ha rebelado y quiere libertad.

Por eso, el dictador sangriento de Venezuela ha ordenado redoblar la persecución de los que se le oponen.

Maduro

Nicolás Maduro se siente fuerte con el apoyo de Cuba, Rusia, China e Irán. El tirano cree que se mantendrá el poder empleando la fuerza como única arma realmente efectiva para dominar a la oposición y al pueblo. Utiliza a la fuerza armada venezolana para aplastar las protestas.

Los militares fueron comprados por Hugo Chávez y Maduro mantiene las prebendas e, incluso, ha aumentado considerablemente los sueldos en todas las escalas castrenses. También cuenta con los colectivos para enfrentar las manifestaciones en su contra.

Colectivos

Los grupos colectivos andan en motocicletas por toda Venezuela, intimidando y disparando contra la población indefensa. Se trata de bandas de civiles armados que atacan a los manifestantes y defienden a la dictadura de Maduro. Aunque han existido antes de los gobiernos de Hugo Chávez y Maduro, fue durante la administración de Chávez que comenzaron a ser pagados por Miraflores, obteniendo, de paso, armas y movilización en las mismas fuerzas armadas.

Los colectivos recorren a las ciudades y pueblos de Venezuela empleando una intimidación brutal y asesinando a los opositores del régimen con total impunidad.

“Esos son los verdaderos grupos paramilitares de Venezuela”, asegura Roberto Briceño-León, director del Observatorio Venezolano de Violencia, un grupo académico que monitorea los actos delictivos en el país.

Delincuencia

Hay que unir al hampa, que actúa por su cuenta, robando y asesinando ciudadanos indefensos incluso dentro de los hogares. En Barlovento hay una investigación en curso de un múltiple asesinato en el caserío “Mesura”, estado Miranda. De acuerdo con el informe policial, delincuentes armados sometieron a cinco individuos y les dispararon. Posteriormente los calcinaron, sin que el resto de la población pudiera hacer nada para evitar el asalto.

Los delincuentes actúan, al igual que los colectivos, con total impunidad, robando y sometiendo por el terror a la población.

Existen, además, armas en mano de civiles. Miles de armas y municiones han desaparecido de los almacenes y polvorines de la Fuerza Armada y los cuerpos policiales de Venezuela y han ido a parar a los grupos civiles armados.

El director general de FundaRedes, profesor Javier Tarazona Sánchez, entregó al Ministerio Público la lista de los seriales de las 228 mil armas identificadas una a una por la marca, el modelo, el serial y tipo de arma, advirtiendo que “muchas de ellas han servido para la comercialización o entrega a grupos irregulares, bandas criminales, hampa común, entre otras organizaciones ilícitas”, según informó el sitio argentino Infobae.

Epidemias

Debido al estado precario de la salud al venezolano le ha caído encima una serie increíble de plagas y enfermedades.

Lo último es un aviso de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que dice que entre 2010 y 2017 Venezuela experimentó un aumento de nueve veces en el número de casos confirmados de malaria, llegando a 412 000. Esa fue la tasa de crecimiento más rápida encontrada en todo el mundo, según el diario The Lancet.

Por otra parte, la ayuda humanitaria no llega a los hospitales. Los pacientes crónicos aún desconocen por qué a ellos no les ha llegado la ayuda por parte de la Cruz Roja Internacional. Así lo manifestó el exparlamentario, abogado defensor DDHH y coordinador de la ONG Asociación Civil Defensa por los Derechos Civiles, Rafael Narváez.

“En ninguno de los 600 hospitales que existen en todo el territorio nacional ha llegado la ayuda humanitaria, la Cruz Roja Internacional, por su historia y prestigio en el mundo, está obligada a informarle a la población venezolana el tipo de ayuda humanitaria que recibió, qué está distribuyendo y dónde”, dijo.

“El ruido es enorme sobre la presunta venta de los kits purificadores de agua por parte de los bachaqueros, nos preguntamos cómo llegó a sus manos y por qué la Cruz Roja no ha solicitado al Ministerio Público el inicio de una investigación penal en contra de estas personas que actúan impunemente, a pesar de que el Estado los amenaza con ponerlos bajo las rejas pero no pasa nada”, se cuestiona Narváez.

Apagones

Los apagones vinieron para quedarse: Se llevan a cabo en todo el territorio nacional, afectando la salud y la producción normal del país.

La capital sufre de la carencia de luz, sin servicio eléctrico, al igual que el Zulia y otros estados del interior de Venezuela, lo cual le permite al hampa actuar en la oscuridad para asaltos y robos al por mayor

El sitio La Patilla indica que los constantes apagones que afectan a la región han convertido a los ciudadanos en zombies que buscan alguna fuente de energía que abastezca los ventiladores, aires acondicionados, neveras y la carga de los teléfonos.

La ciudadana Giovanna Barbati se quejó que en el Zulia “nos están matantando, aquí se acabó todo, nunca hay luz, hoy tengo 48 horas sin luz, y cuando me llega es por unas pocas y míseras horas”.

Fuerza Armada

Aunque se registran numerosas deserciones entre las filas militares, no son lo suficiente para derrocar a Nicolás Maduro y su cohorte de delincuentes en el poder. Los comandos castrenses, comprados con sueldos privilegiados y numerosos beneficios, no quieren perder sus fabulosas ganancias, que desaparecerían si llega un nuevo gobierno.

Diosdado Cabello

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), amenaza que saldrá con “machetes y cuchillos” a defender la revolución.

El creador del programa “Con el mazo dando” hace recurrentes llamados a los simpatizantes del régimen chavista a salir “con todo” contra manifestantes y seguidores del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.

El dirigente aseguró que, hasta ahora, los chavistas no han peleado para defender la revolución bolivariana, pero que, llegado el momento, lo harán “con todo lo que tengan a la mano”.

“Los guarimberos creen que nos van a meter miedo; no nos van a meter miedo, somos guerreros y todavía no hemos peleado, puros trotecitos de entrenamiento, sparring. El día que nos toque pelear no tengan dudas que saldremos a pelear con todo lo que tengamos, en motos, autobús, tanques, aviones, con machete, cuchillos lanzas, el alma y el corazón”, agregó el temible número dos del régimen de Maduro.

Economía

El régimen está sumergido en una profunda crisis, sin posibilidad de salida y se va a ver imposibilitado de realizar importaciones, adquirir alimentos, medicinas e insumos debido a que no hay divisas tras la caída de producción de PDVSA.

Para el Exsuperintendente de Bancos Alejandro Cáribas, las sanciones impuestas al Banco Central de Venezuela por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos hacen que el ejecutivo nacional no pueda cumplir con ninguno de los múltiples compromisos, tanto nacionales como extranjeros.

Otros expertos económicos alertan al Banco Central de Venezuela la eventual paralización de las transferencias interbancarias.

¿Guerra civil?

Son posibles futuros enfrentamientos entre los sectores que apoyan al régimen contra el pueblo, lo que desencadenaría una guerra civil de grandes proporciones.

La población está indefensa ya que no hay armas para defenderse, porque éstas fueron recogidas durante la administración de Hugo Chávez, quien ordenó que todo ciudadano que tuviera armamento lo entregara, bajo pena de cárcel.

Este es el panorama actual de Venezuela. En todo sentido se presenta sombrío y amenazante, a menos que surja un milagro y Maduro y los delincuentes que están mandando, de una u otra forma, salgan del poder.