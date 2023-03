LA HABANA, Cuba. – Peligra la vida de Ena Lucía Portela, una de las más importantes escritoras cubanas de las últimas tres décadas, si en los próximos días no logra que le envíen a Cuba el trihexifenidilo (Artane), el medicamento con que combate el avanzado mal de Parkinson que padece.

En una desesperada llamada de auxilio hecha en las redes sociales y que ha sido compartida por varios de sus colegas escritores y amigos, Ena Lucía clama por el trihexifenidilo, la medicina que obligadamente debe consumir a diario y que no se está produciendo en Cuba, ya que el único laboratorio que lo fabrica está cerrado desde hace más de dos meses por fallas técnicas y no se sabe cuándo lograrán volverlo a poner en marcha.

La escritora explica en su mensaje: “El trihexifenidilo no puedo sustituirlo por otro fármaco así como así, es decir, sin previo chequeo neurológico, algo también impracticable en este momento debido a la misma carencia de recursos”.

Y advierte: “Si no consumo 8 miligramos diarios ya no podré caminar, ni valerme de las manos para nada ni articular palabras. Peor que la muerte. No me creo capaz de soportarlo. Aún me quedan unos pocos blisters. Pero no bastan. Si de aquí a 23 días no recibo ayuda… En fin, mejor ni imaginarlo”.

La escritora, de 51 años, con serios problemas de locomoción, vive sola, en un apartamento en altos, en un edificio de Centro Habana. Como le es imposible bajar sin ayuda la escalera del edificio, pasa meses y a veces hasta años sin salir a la calle. Depende totalmente del auxilio de varios amigos y vecinos para conseguir los alimentos y hacer otras gestiones.

A pesar de su frágil salud, “la más ermitaña de las escritoras cubanas” ―así se ha llamado ella misma―, no para de escribir y trabaja desde su casa como editora en la redacción de narrativa de Ediciones Unión.

Narradora y ensayista, Ena Lucía Portela es la más destacada escritora de la llamada generación de los Novísimos, integrada por autores nacidos en la década de 1970. Es autora, entre otras obras, de las novelas La sombra del caminante, El pájaro: pincel y tinta china, Cien botellas en una pared y Djuna y Daniel; y de los libros de relatos Una extraña entre las piedras y Alguna enfermedad muy grave. Todos sus libros han sido traducidos a varios idiomas. Ha publicado en revistas en Cuba y el extranjero.

Honesta, directa, audaz, Ena Lucía ha escandalizado a la pacata cultura oficial al abordar en la mayoría de sus novelas y cuentos el mundo de la marginalidad, el ambiente gay habanero y los problemas existenciales del cubano de hoy. Lo hace con un impecable dominio del lenguaje, un estilo muy original, algo barroco, echando mano de diversas referencias culturales, apelando a los recursos del posmodernismo pero sin abusar de ellos.

En mayo de 2007, en la Feria del Libro de Bogotá fue elegida entre los mejores escritores menores de 39 años de Latinoamérica.

