LA HABANA, Cuba. — Entre los intérpretes del bolero más famosos a nivel mundial está el legendario Trío Los Panchos, creado en mayo de 1944 en New York, y que se mantuvo en activo durante 50 años.

La alineación inicial del trío la integraron los mexicanos Alfredo (el Güero) Gil, Chucho Navarro y el puertorriqueño Hernando Avilés.

El trío creó una sonoridad muy especial con la introducción del requinto, una guitarra adaptada por Alfredo Gil que él llamó Tata. Su timbre único fue imitado por diferentes tríos en Hispanoamérica, entre ellos los cubanos Taicuba y Los Embajadores.

Los Panchos llegaron por primera vez a Cuba el sábado 29 de octubre de 1949. A su arribo a la capital, escoltados y encabezando una gran caravana de automóviles, desfilaron por algunas de las principales calles de La Habana.

Su debut se produjo el 3 de noviembre de 1949 en CMQ Radio y en el hoy desaparecido cabaret Sans Souci, en Marianao.

El viernes 11 de noviembre se presentaron en el teatro Campoamor (hoy en ruinas).

La prensa de la época señaló que su triunfo fue apoteósico. La contratación fue la mejor pagada de su tiempo, según escribiera en la Revista Bohemia el cronista de espectáculos Don Galaor.

El contrato inicial fue por 700 dólares semanales en la emisora CMQ durante un año. Cuando terminó el contrato y fueron a reactivarlo solicitaron mayor remuneración y les pagaron más de 12 000 dólares.

Durante esa primera estadía en Cuba grabaron los exitosos boleros Dilema, del dominicano Juan Lockward, Una voz, del argentino H. Harris, Eternamente y el vals Corazón marchito.

La segunda visita de Los Panchos a Cuba se produjo en 1954, y vinieron con su nuevo integrante, el puertorriqueño Julito Rodríguez.

El Diario de la Marina del 13 de noviembre de 1954 anunció la presentación de Los Panchos en el Cabaret Montmartre, con dos shows el lunes 15, uno a las 10:30 p.m. y otro a las 1:30 a.m.

Durante esta visita grabaron el bolero Aunque me cueste la vida. También hicieron una guaracha de Ñico Saquito llamada Estoy hecho tierra, la cual nunca se imprimió.

Julito Rodríguez recordaría: “A Cuba siempre fuimos con la empresa CMQ de Goar Mestre y éramos auspiciados por la Bacardí. En la penúltima ocasión (1955), fuimos a inaugurar una cervecería en la provincia de Las Villas –la cervecería Manacas-, propiedad de la Bacardí. Viajamos en el avión de su presidente Pepín Bosch”.

Refirió que no salía de La Bodeguita del Medio, donde hizo amistad con Olga Guillot, Los Guaracheros de Oriente y un compositor entonces poco nombrado llamado Carlos Puebla y que se convertiría luego en un cantor del castrismo, de quien grabaron el bolero Una menos.

Una anécdota interesante que gustaba referir a Julito Rodríguez fue su encuentro con Bobby Collazo en la CMQ. A Julito le gustaba mucho la canción de Collazo La última noche. Contaba que cuando Alfredo Gil lo presentó ante Collazo le dijo que Julito admiraba mucho ese número musical, “Bobby se me quedó mirando y me dijo: ¿Y a usted le gusta esa porquería? Yo me enfrié. Él siguió andando y me dejó plantado”.

La tercera y última visita a Cuba de Los Panchos fue en octubre de 1956. De nuevo tenían programada su presentación en el Cabaret Montmartre (recientemente demolido). Pero días antes, el 28 de octubre, ocurrió allí asesinato del coronel Antonio Blanco Rico, del Servicio de Inteligencia Militar (SIM), por tres miembros del Directorio Revolucionario. Como consecuencia del atentado, cerraron el Montmartre y el trío se fue de Cuba después de cobrar su contrato, aunque sin poder actuar.

Además de los ya citados, varios números de compositores cubanos quedaron en el repertorio de Los Panchos: A mi manera, de Marcelino Guerra; A ti que te importa, de Gilberto Urquiza; Piensa bien lo que me dices, de Osvaldo Farrés; Como presiento, de Ernesto Lecuona, y La última noche, de Bobby Collazo, entre otros.

ARTÍCULO DE OPINIÓN

