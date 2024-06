LA HABANA, Cuba. – Muchas veces me he preguntado, y más en los últimos días, por el paradero de Lis Cuesta, a quien no había visto desde hace algunas semanas, quizá meses, en la pantalla de mi televisor. Confieso, y sin la más mínima vergüenza, que le eché de menos, que la extrañé en las redes y también en los periódicos, incluso en esa televisión que la privilegia con demasiada frecuencia.

Lis no se ha dejado ver desde hace un tiempo mientras sube a las escalerillas de ese avión que la lleva, a ella y a su marido, a lejanos sitios en los que Miguel Díaz-Canel hace muchas reverencias y algunos negocios.

No sé si estuvo en el cumpleaños de aquel Frei Betto que es fraile y brasileño y, vaya contradicción, comunista. No sé si comió, lo que supongo debió estar en el menú del cumpleaños del carioca.

No supe de Lis hasta hace pocos días: fue cuando le entregaron la distinción “Mujer de Ciencia”. Y no sabía yo que tal distinción se entregara en Cuba.

Nunca tuve noticias de que Rosa Elena Simeón, la científica predilecta de los comunistas poderosos, tuviera esa distinción de la que aún no sé si viene en forma de medalla dorada, de diploma o de corona de laurel, pero el caso es que se la entregaron y que divulgaron la entrega en las redes, en la televisión, en cualquier medio.

No sé si se trata de una condecoración para el bolsillo. El caso es que le entregaron esa cosa sin que sepamos por qué se la entregaron. Se la entregaron sin que sepamos qué hizo ella para merecer eso.

Lis Cuesta trabaja en una oficina del Ministerio de Cultura, en esa casa que fue bella y que los comunistas le robaran a sus dueños.

Yo me pregunto cuáles son las esencias de su ciencia y cuál la garantía de un conocimiento real en alguna rama de eso a lo que llaman ciencia. ¿Con cuál modo? ¿Con cuál medida, aplicaron a ella la condición de “mujer de ciencia”? ¿Cuál es la garantía de la validez de sus saberes? ¿Qué universidades apoyaron la candidatura a ser tildada de “mujer de ciencia”?

La ciencia debe exigir una garantía absoluta de la validez del conocimiento, donde supongo estén las más importantes ramas de la ciencia, pero cuál es su ciencia. ¿Cuál es la ciencia de su conocimiento?

