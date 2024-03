FILADELFIA, Estados Unidos.- No soy dado a sostener polémicas por afirmaciones que no me corresponden. Sin embargo, en el presente caso me veo obligado a responder al señor Eduardo Casanova quien, en representación de una editorial miamense, presente en la Feria de Tampa, a la que aludí de paso en un artículo reciente, demanda de mí una “rectificación”. En sus palabras, una rectificación que “desvincule el nombre de Primigenios de las opiniones y descripciones expresadas [por mí]”.

Me limito a señalar al demandante de semejante rectificación, que en las dos ocasiones en que nombro su editorial en mi crónica me limito, como puede comprobarse con releer lo escrito, a describir el quiosco de la casa publicadora, como lo que era, un despliegue atestado y bien provisto de innumerables títulos, ante el cual no resistían la comparación otros establecimientos más modestos, hasta dar en aquellos pobres de solemnidad. Naturalmente, la carpa de Primigenios dominaba, así por su rica provisión de títulos, como por la suntuosidad de su carpa, el paisaje ferial. Las conclusiones que extrae de mi observación, el señor… son las suyas. Ahora me pregunto: ¿por qué llega a ellas y, además, me las atribuye? ¿Quería tal vez procurarse un espacio (el de CubaNet) para polemizar y, de paso, hacerle divulgación a su casa?

La otra mención de su firma editorial que hago en mi artículo tiene que ver con una reunión que tenía lugar, según escribo, “en un círculo reunido a la sombra de la carpa que correspondía a la editorial Primigenios”. Literalmente, hablo de la sombra que ese quiosco proyectaba y los dichos habían buscado, pero no afirmo que la sombra fuera la de la editorial, sino la de la carpa que literalmente les ofrecía sombra. La semántica puede dar para todo, sobre todo cuando se quiere estirar una declaración cual si, se tratara de un chicle, pero uno no escribe en un mundo donde la libertad de expresión tenga que ser vigilada y la autocensura nos ponga en guardia contra nosotros mismos. Eso no corresponde a nuestro ámbito vital. Por eso tuvimos que alejarnos del ambiente tóxico que emponzoñaba nuestras vidas, en busca de libertad, y aquí estamos.

El señor Casanova declara “creer firmemente que el respeto mutuo y el diálogo son fundamentales para cualquier debate cultural y literario”. No considero haber faltado el respeto al mencionado señor ni a nadie con mi crónica, y las “inexactitudes y malos entendidos” evidentemente corren de su cuenta. Habría mucha tela por donde cortar en esta misma declaración del señor… cuando de los sucesos de la Feria, en particular, se trata, pero no diré más de lo que he dicho. ¿De qué modo podría mi artículo, o la mera descripción del espacio ferial, según estaba diseñado, “afectar la reputación y el trabajo arduo de quienes, (…) se dedican a la promoción de la literatura y la cultura en un ambiente de respeto y apertura?”. ¿Ahora va a tratarse de que, no sabe cada cual “en qué palo mejor rascarse”, como diría la expresión popular tan cubana?

Como editor, sé muy bien a quienes no me interesa publicar, y como escritor, por quiénes no me interesa ser publicado. Imagino que lo mismo ocurra con los demás, autores y editores por igual. Entonces, ¿a qué darse por ofendido por lo que pueda decirse, especialmente cuando no se ha dicho? ¡Atenerse a lo que se produce, y basta! Que esa sea la mejor caracterización. Cabe aquí la frase dicha por Jesús en su Sermón de la montaña, la cual, por su sabiduría innegable, cito. La frase, reitero, no puede atribuírseme: “por sus obras los conoceréis”. ¿Habrá algo más que decir?

ARTÍCULO DE OPINIÓN Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de CubaNet.

