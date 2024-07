LA HABANA, Cuba. – Cuando hace algunos años se establecieron las tiendas en moneda libremente convertible (MLC), los gobernantes cubanos dividieron a la población entre los que podían comprar en esas tiendas y aquellos que no podían ni asomarse a las puertas de esos establecimientos.

Con el paso de los meses, en esas tiendas en MLC se fueron vendiendo artículos de primera necesidad, por lo que las personas que solo tenían acceso a los mercados en moneda nacional, comenzaron a padecer de una escasez crónica de esos productos. Evidentemente estábamos en presencia de una especie de apartheid que afectaba a las capas más desposeídas de la sociedad cubana. Casi siempre los que no tenían a nadie que les enviara remesas desde el exterior.

En honor a la verdad, el castrismo es experto en eso de excluir a las personas que no tengan acceso a la divisa. Ya lo hicieron durante el llamado Período Especial en los años 90, cuando según el propio discurso oficial, la medida de despenalizar el dólar casi salvó al régimen de la debacle. Aunque, a un costo social que aún paga la sociedad.

Ahora, tras escuchar las palabras del primer ministro, Manuel Marrero Cruz, durante las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, llegamos a la conclusión de que un nuevo proceso de apartheid se yergue sobre el horizonte de la nación.

Desesperados porque nadie deposita en los bancos los dólares que se reciben por cualquier vía ―porque buena parte de los dólares que entran al país circulan en las transacciones “ilegales” entre personas naturales y, por supuesto, debido a que nadie va a utilizar la tasa de cambio oficial de 1 dólar igual a 120 pesos cubanos―, los jerarcas cubanos se disponen a implementar lo que denominan “dolarización parcial de la economía”. Es decir, hacer que de una u otra manera los dólares que entren en el país circulen también por las arcas gubernamentales.

El régimen se dispone a abrir algunos establecimientos de venta minorista en los que solo se pague con dólares, muchos de ellos vinculados con el turismo. Van a cobrar en divisas los aranceles de importación a los actores económicos no estatales; mientras que algunas de las relaciones entre el Gobierno y los productores, estatales y no estatales, transcurrirán con dólares de por medio. Destacan entre esos productores los que se dedican al cultivo del arroz.

La información brindada por la prensa oficial no especifica qué tipo de productos serán comercializados en esos “pequeños espacios” donde solo se aceptarán los dólares estadounidenses. De todas maneras, cualquiera sabe que cuando circulan dos monedas, siempre la más fuerte desplaza a la más débil. En ese contexto no es de extrañar que pronto el dólar vaya ocupando cada vez más espacios en nuestra economía, con la consiguiente marginación (apartheid) de los que no poseen la “moneda del enemigo”.

Se trata de una tendencia que ya venía lentamente abriéndose paso en nuestro país, como consecuencia en lo fundamental de la poca confianza que los cubanos le otorgan a la moneda nacional y al sistema bancario del país en general. Por ejemplo, ya muchas personas, al vender sus viviendas, estaban exigiendo el pago en dólares.

¿El régimen permitirá que circule libremente el dólar, o inventará un subterfugio como hizo con el CUC en los años 90, para seguir insistiendo en que mantiene la soberanía monetaria de la nación?

Nadie sabe. Mas, sea de una u otra forma, lo importante, y lamentable, es ese nuevo apartheid que deberá soportar el cubano de a pie.

ARTÍCULO DE OPINIÓN

