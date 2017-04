¡Qué semana!

SANTIAGO DE CUBA. Cuba. -Esta pudo ser para mí una como otra cualquiera, una semana más de lucha por la libertad, de lucha contra la tiranía más infame que haya conocido el hemisferio. Una semana más atendiendo activistas y ciudadanos víctimas de las injusticias del régimen y de la miseria generalizada en que el castrismo ha hundido a nuestra nación. Una semana más lidiando con el “hombre nuevo”, que creó la dictadura, cobarde, traicionero, que espera que todo le venga dado y por eso nunca tiene nada: ni derechos, ni dignidad, ni siquiera el alimento necesario. Una semana más enfrentando la crisis crónica del castro-comunismo. Y fue todo esto, pero también mucho más.

Esta semana que concluye fue semana de receso escolar y aproveché para buscar a mis hijos José Daniel y Fátima Victoria y traerlos unos días conmigo. Cosa que raras veces hago o puedo hacer. Visité a mi hija Martha Beatriz y a mi nieta recién nacida Fátima Beatriz; y este domingo vio la luz en el Hospital Materno “Mariana Grajales”, antigua Clínica de “Los Ángeles”, en Santiago de Cuba, mi quinto hijo: una niña nacida prematuramente y que se llamará Daniela Patricia a propuesta de su madre Lietis R. Reyes. He podido estar con mis hijos y atender a mi esposa, que lleva veintitrés días ingresada en un hospital. Agradezco el apoyo de mis hermanos y de varios amigos radicados en EEUU.

Esta semana pudo ser una semana especial para mí, al tener a mis hijos conmigo y por el nacimiento de Daniela Patricia. Le estoy agradecido a un amigo doctor y al personal médico de la Clínica que viene atendiendo a mi esposa y ahora a mi hija. Médicos, enfermeras y técnicos trabajan en condiciones muy difíciles y reciben un miserable salario de un Estado totalitario que les explota dentro y fuera del país. Pero durante la semana ocurrieron cosas muy graves, varias del tipo del que ya estamos acostumbrados y otras nuevas pero que no nos asombran, porque sabemos que viles tiranías son capaces de todo exceso.

Esta semana el prisionero político Geordanis Muñoz Guerrero, de Palma Soriano, recibió dos brutales golpizas en la prisión de “Boniato”, en Santiago de Cuba. Esta semana la tiranía volvió a emplear fuerzas especiales para golpear miembros de la UNPACU (Unión Patriótica de Cuba) y niños con la intención de impedir una actividad recreativa para infantes. Esta semana fue detenido y golpeado salvajemente el miembro del Consejo de Coordinadores de la UNPACU Ovidio Martín Castellanos.

Esta semana fueron detenidas dos activistas de la provincia Granma y permaneció detenido por más de treinta horas el niño de diez años de edad Emmanuel Espinoza Jorge. Emmanuel fue detenido por los “heroicos” agentes de la checa castrista que esperan así lograr que su hermana Elianne Villavicencio Jorge renuncie a su activismo prodemocrático. Elianne es la esposa del preso político Alexander Verdecia, hostigado constantemente en la prisión de Bayamo. Esta semana vimos la heroica lucha de la oposición venezolana y la represión de la dictadura de Nicolás Maduro, que ha causado nuevas muertes. Esta semana las Damas de Blanco fueron nuevamente reprimidas.

Esta semana, hasta donde sabemos, ocurrieron dos derrumbes en Santiago de Cuba, a una de las víctimas la entrevistamos. Dice que la policía la amenazó con sacarla por la fuerza de su casa en peligro de derrumbe. Pero que lo inaudito es que no le ofrecen albergue alguno. Le dijeron que buscara apoyo de algún vecino. Y la “Revolución” se hizo “con los humildes, por los humildes y para los humildes”. La UNPACU ha estado ayudando a construir y reparar viviendas en pésimo estado, pero el régimen nos roba los recursos y agrede y detiene a los activistas que realizan estas obras.

Esta semana tuvo para mí mucho de lo que tienen otras semanas. Pero también creció mi familia esta semana, y mi familia es familia opositora, anticomunista, anticastrista, antichavista. Mi familia no finge, no se doblega, no se rinde, no se vende. En mi familia hasta los niños luchan. ¡Qué semana!