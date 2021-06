LA HABANA, Cuba. – En la intimidad de sus reuniones, los partidarios del comunismo de las provincias de Pinar del Río y Artemisa, agrupados en el único partido permitido en el país, confesaron recientemente que los jóvenes de hoy le huyen a las tareas partidistas como el Diablo a la cruz.

A finales de mayo, la primera secretaria del Comité Provincial del PCC en Artemisa, Gladys Martínez Verdecia, se refirió a lo imperioso de direccionar el trabajo del Partido en aras de sumar a jóvenes a sus filas, según el diario oficialista Juventud Rebelde. “Debemos detenernos a analizar por qué algunos jóvenes no desean sumarse, pues el Partido no es solo su militancia, sino el pueblo entero, y necesitamos una organización con la frescura de la juventud”, dijo.

En la misma reunión, Nancy Wong Martínez, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas en Artemisa, explicó: “Tenemos muchas dificultades para integrar a las muchachas a nuestras filas e insertarlas en las acciones realizadas, y en eso influye la capacidad de los cuadros para realizar convocatorias”.

También el coordinador provincial de los Comités de Defensa de la Revolución en Artemisa, Alden Sanjudo, ratificó lo anterior, al sugerir que en su organización ocurría lo mismo.

En ese sentido, Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y Secretario de Organización y Política de Cuadros del Comité Central del PCC, insistió en revertir la situación y “no pensar en qué queremos de la gente, sino crear un proceso de diálogo para conocer lo que las personas esperan de la organización, y trazar las estrategias de trabajo de acuerdo con el resultado de ese análisis”.

La reunión concluyó cuando el gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, expuso que el VIII Congreso del Partido resultaba “un impulso para enfrentar adversidades y seguir, en todo momento, aportándole victorias a la Patria”.

En otra de las reuniones partidistas, en Pinar del Río, ya el gobernante cubano había urgido a “lograr que el Partido” fuera “más democrático, con la participación de todos los cubanos y cubanas”, según Juventud Rebelde.

Está claro que los comunistas del Partido son los primeros que saben a lo que se están enfrentando, puesto que en ningún momento puede haber democracia, ya que no existe otro partido con programas diferentes y porque el que hay no puede ofrecerles a los jóvenes nada más que no sea apoyar a un régimen fracasado, en plena decadencia.

Al preguntarles por las causas de su desinterés en el Partido, jóvenes residentes en Santa Fe, antiguo reparto de La Habana, me respondieron:

“Nuestra lucha es emigrar, buscar un futuro mejor. Aquí estamos perdiendo el tiempo, sin nada que nos anime a trabajar”.

“¿Ingresar en el Partido para qué? ¿Para escuchar discursos sobre una sociedad próspera que nunca se ha visto en Cuba a lo largo de más de seis décadas?”.

“Ojalá y se repita el año 1994. Ahora se iría, desde aquí mismo, de Santa Fe, el doble de jóvenes en balsas fabricadas ante las mismas narices de los comunistas”.

