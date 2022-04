LA HABANA, Cuba. — Este viernes 29 de abril, so pretexto de ser el día en que se celebra la imposición de pañoletas a los escolares cubanos que ingresan en la Unión de Pioneros José Martí, en todas las escuelas del país se organizaron desfiles “en saludo al Primero de Mayo”. Los jóvenes de uno y otro sexo salieron a calles y plazas para enarbolar carteles y gritar consignas de inevitable carácter gobiernista.

Para mayor escarnio, eran sus mismos maestros quienes los conducían. Esos pedagogos, supuestamente encargados de instruir y educar, eran los que manipulaban el joven rebaño, al guiarlo por la vía pública. Eran, asimismo, quienes lanzaban las consignas que después coreaban los jóvenes. Cabe presumir que también ellos habían confeccionado los carteles que estos últimos enarbolaban.

Es portentoso el grado de envilecimiento al que han llegado los titulados pedagogos del régimen. Pero aquí cabría parafrasear al “pericón” poeta ya fallecido, uno de los máximos exponentes de la “intelectualidad orgánica” del comunismo: “Es la Cuba castrista, ¡no os asombréis de nada!”. ¡De qué vamos a asombrarnos si en Cárdenas, Matanzas, el quinceañero Reniel Rodríguez fue sacado de su aula, conducido y entregado a la dotación de un carro patrullero por el “delito” de vestirse de blanco el pasado 15 de noviembre. ¡Y quien actuó de esbirro fue nada menos que su propio maestro!

¿Se imaginan ustedes, amigos lectores, qué no hubiesen dicho en tiempos pasados esos mismos comunistas si —digamos— los maestros de alguna escuela pública hubiesen sacado a sus muchachos tras una conga liberal en apoyo de “Tiburón” o (para el caso es lo mismo) de su variante conservadora de “Ahí viene el Mayoral sonando el cuero”. ¿O de “La Aplanadora”, el himno de batalla de los tiempos de la campaña en pro de la elección del último presidente democrático de Cuba, el doctor Carlos Prío Socarrás!

Los seguidores de Marx, Engels y “alias Lenin” ajustan su conducta a un lema comodísimo: “Haz lo que yo digo, y no lo que hago”. Critican con virulencia a quienes en otras épocas o latitudes manipulan a los jovencitos confiados a su custodia, pero ellos mismos lo hacen aquí y ahora con absoluta desfachatez. Y lo peor de todo: ¡Sin pedir a los padres el permiso para que sus hijos participen en esa mojiganga politiquera!

Una faceta sorprendente de este asunto es la absoluta inefectividad de ese adoctrinamiento grosero. Acabados de egresar de esos centros, ¡los muchachos muestran una asombrosa disposición a largarse en masa a cualquier país extranjero que los acoja! ¡Todo con tal de largarse del “paraíso del proletariado”.

¡Pero es que ni siquiera necesitan graduarse! ¡La disposición a emigrar la muestran incluso estando en el pleno proceso de adoctrinamiento comunista! Acaban de repetir la consigna de “¡Pioneros por el comunismo! ¡Seremos como el Che!”; pero con la misma, y sin sentir el menor remordimiento o cargo de conciencia, se montan en una balsa o en un avión para “ir a ver los volcanes de Nicaragua”.

¿Podemos creer que los sesudos del Departamento Ideológico en el Comité Central del único partido desconocen esa realidad! ¡En absoluto! Es verdad que son incapaces, ¡pero no hasta ese extremo! En mi opinión, están conscientes de una cosa: ¡No pueden moldear ni lavar los cerebros juveniles! ¡Pero sí pueden adiestrarlos en la doble moral! Y en eso sí tienen pleno éxito: ¡En entrenar a los alumnos a fingir devoción por un régimen por el cual sienten verdadera abominación!

Debo confesar una cosa: a pesar de la repulsión que me inspira toda este cochino sainete, me satisface que el régimen haya concebido y llevado a cabo esa nueva bajeza. Me explico: al ejercer este viernes mi sacerdocio de tratar de conseguir algunos víveres para paliar la carestía que padece mi familia, me topé con varias de esas manifestaciones estudiantiles teledirigidas.

Los muchachos, como cabía esperar, repetían las consignas que lanzaban sus maestros. Pero me fijé también en la actitud de los adultos que, desde portales, ventanas y aceras, contemplaban el repulsivo espectáculo. ¡No vi ni un solo gesto de apoyo! ¡Ni un aplauso! ¡Ni un “viva” o un “abajo”! ¡Ni siquiera porque es natural que los adultos —sobre todos los mayores— se solidaricen con la joven generación! Lo único que observé fueron miradas hoscas, cargadas de desaprobación y franca condena.

Al parecer —pues—, ¡los castristas parecen empeñados en malquistarse aún más con sus súbditos! ¡En echar más leña al fuego del generalizado descontento ciudadano! ¡Y eso me parece excelente!

