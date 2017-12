Pena ajena por los deportistas “leales”

GUANTÁNAMO, Cuba.- En Cuba hay tanta desigualdad y práctica del método “divide y vencerás”, que una noticia como la de la entrega gratuita de autos a personas destacadas dentro del sector del deporte provoca los más disímiles comentarios.

Fue reflejada por diversos medios de prensa, entre ellos Cubadebate, donde se informó que atletas en activo, glorias del deporte y entrenadores, hasta un total de 23, fueron estimulados con la entrega de vehículos, como expresión de la prioridad que el país continúa otorgando al sector del deporte.

Los autos entregados fueron de la marca china “Geely” que ―como es práctica usual del castrismo― seguramente ya fueron usados por las agencias de alquiler de autos del Ministerio del Turismo (MINTUR).

Tomás Herrera, presidente de la Comisión Nacional de Atención a Atletas, explicó en el acto de entrega que se analizaron 505 casos, entre los que estaban entrenadores, medallistas olímpicos, paralímpicos y mundiales. Al término de su intervención dijo: “Manténganse aportando al deporte revolucionario cubano y defendiendo el legado histórico del comandante en jefe”. En la frase está implícito el mensaje enviado a los 482 propuestos que se quedaron sin Geely: “Si quieren tener un auto deben decir que sí a todo lo que les ordenemos”, porque el castrismo no otorga ni vende autos a los díscolos, mucho menos a los disidentes.

En nombre de los estimulados, Danel Castro dijo: “Los que recibimos hoy este reconocimiento expresamos agradecimiento eterno al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, al General de Ejército Raúl Castro Ruz, y a la Revolución que ellos hicieron realidad. Solo las transformaciones impulsadas tras el triunfo de enero de 1959 pudieron permitir que gente humilde como nosotros encontrara las facilidades para desarrollarse y tributar alegrías al pueblo que todo lo merece”.

También recibieron un auto los peloteros Pedro Luis Lazo, Alexander Mayeta y Dany Miranda; el ajedrecista Isam Ortíz, los atletas Olisdeilys Menéndez e Ioamnet Quintero, el baloncestista Oscar de Jesús Varona y el entrenador Raúl Calderón. Otros beneficiados fueron los boxeadores Johanys Argilagos, Waldemart Fonst, Armando Martínez y Juan Torres Odelín, la esgrimista Zuleidis Ortíz, el karateca Pablo Torres del Toro, el entrenador de lucha libre Filiberto Delgado, el nadador paralímpico Lorenzo Pérez, Nélido Manso por deportes náuticos y el voleybolista Victoriano Sarmiento.

Entrando a la Caja de Pandora

Ya escribí una vez que los foristas son cada día más indóciles y Cubadebate, a pesar de estar dominado por un grupo de talibanes del castrismo, no puede impedir que la verdad y la opinión del pueblo se establezcan, aunque apliquen cotidianamente la censura.

Una información como esta ―que sólo es noticia en Cuba― tiene que provocar disímiles comentarios no sólo por el estado calamitoso del transporte público y por la política restrictiva que el gobierno aplica en la comercialización de los autos, sino por otras razones subyacentes. Aunque según el discurso oficialista nuestra sociedad está asentada en el mérito propio, la vida sencilla y en la máxima marxista de “a cada cuál según su capacidad, de cada cual según su trabajo”, 60 años de absolutismo ―dicen ellos que socialista― no han impedido que el ciudadano común asuma como ideas de éxito las mismas establecidas en los países capitalistas: tener una buena casa, una vida solvente, reconocimientos y, por supuesto, un buen auto”.

Por eso en Cuba, recibir un auto, aunque sea usado, alcanza notoriedad, mucho más porque la mayoría de los vehículos particulares que circulan son almendrones y el transporte público nunca ha rebasado la precariedad.

Hasta este lunes 11 de diciembre Cubadebate había publicado 135 comentarios en los que destaca el asombro de algunos debido a que los autos han sido entregados gratuitamente, a contrapelo de la política de eliminación de las gratuidades indebidas establecida por el general presidente. No falta la inevitable petulancia de algunos médicos que se creen el non plus ultra de la sociedad cubana y que lo merecen todo, un tema que exige una atención más detenida. Estos médicos critican lo que según ellos es olvido, cuando en realidad pertenecen al sector profesional más favorecido por el castrismo. También el más expoliado, aunque a muchos les gusta ser esclavos del castrismo.

Es triste que ciudadanos con méritos y conocimientos suficientes no puedan realizar un proyecto de vida con prosperidad material, sin tener que esperarlo todo del omnipotente Estado, que, como bien escribió un forista, continúa dando traspiés sin hallar la solución a múltiples problemas sociales y económicos. Conste que soy consciente de que la prosperidad material no define una vida plena, pues esta debe ir acompañada de una sólida espiritualidad, pero ya sabemos en qué nivel y cuán acosada esta se halla entre nosotros.

Un opinante alegó con razón que los deportistas entretienen y son los profesionales y trabajadores del país quienes representan las fuerzas que pueden levantarlo, pero olvida que el entretenimiento ―o lo que es lo mismo, el circo, según la práctica de los poderosos de la antigua Roma― constituye una de las vías esenciales para controlar al pueblo. Una dosis adecuada de privilegios, entretenimiento y mucha bebida mezclada con reguetón, resulta muy eficaz para dividirlo y mantenerlo sojuzgado. Eso lo saben muy bien los ideólogos del castrismo.