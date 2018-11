Pedro Sánchez se fue sin la foto con Raúl Castro

LA HABANA, Cuba.- La recuperación de las relaciones entre los gobiernos y las deudas cubanas impulsaron la visita oficial de Pedro Sánchez, la primera de un presidente del gobierno del Reino de España desde 1986. Mariano Rajoy contribuyó al acercamiento y a la cancelación de la deuda con España y la Unión Europea. El viaje suyo y el del Rey Felipe VI a Cuba se preveía.

La audiencia de un sonriente Raúl Castro no ocurrió durante las 24 horas de Sánchez en La Habana, los días 22 y 23 de noviembre, a pesar del reconocimiento al gobierno continuista de Miguel Díaz-Canel y la asistencia financiera. ¿Desavenencias sobre Venezuela? El presidente español tiene que conformarse con la foto del breve saludo de Raúl Castro al Secretario General del PSOE en Uruguay en el año 2015. Miguel Díaz-Canel, parco, revelaba que la conversación durante la reunión privada inicial no había llenado las expectativas. Un viceministro recibió y despidió al homólogo en el aeropuerto.

Tampoco Sánchez pudo anunciar la liberación del prisionero de conciencia Eduardo Cardet, pedida por el Senado español, aunque acató las exigencias del Partido Comunista de Cuba para aislar a la diversa oposición, incluidos los cubano-españoles, y separar a los cubanos. Los derechos humanos resultaron un molesto tema inevitable.

Sánchez relegó a la sociedad civil independiente para reunirse solamente con una “sociedad civil crítica”, tercera acepción aportada por el entorno de la Moncloa. La sociedad civil revolucionaria, definición creada por el único partido existente, estuvo allí, pero no se mencionaron los derechos humanos y los prisioneros de conciencia y políticos. Entre las personalidades recibidas por el mandatario en la residencia del Embajador de España durante una hora estuvieron el actor Jorge Perugorría, el escritor Leonardo Padura, premio Princesa de Asturias, el cantautor Carlos Varela, Lenier González y Roberto Veiga del sitio web Cuba Posible, el director de El Estornudo, el creador del paladar La Guarida y las dos diseñadoras de la firma de moda Clandestina.

Durante la visita se firmaron dos documentos, el Memorándum de Entendimiento para Consultas Políticas, que contempla “un diálogo franco sobre derechos humanos”, similar al existente entre la Unión Europea y el gobierno cubano, y el primero establecido bilateralmente por un miembro de la UE; y un Memorándum de Cooperación Cultural, cuyo objetivo es que “se pueda proyectar con normalidad la cultura española en Cuba, y viceversa”, según el sitio web de Moncloa.

En 2017, las exportaciones españolas ascendieron a 898,75 millones de euros, y las cubanas a 169.53 millones; por lo que España es el tercer socio cubano después de China y Venezuela, y el primero de la Unión Europea. El intercambio comercial en 2018 ha enfrentado dificultades por la falta de liquidez cubana, y probablemente en 2019 decrezca debido a las restricciones a las importaciones por la imposibilidad de pago.

Al Foro Empresarial, inaugurado por los presidentes, asistieron unos 250 empresarios de las principales compañías y PYMES españolas, la mayoría con negocios en Cuba y deudas por cobrar, así como entidades cubanas. Durante el discurso, Sánchez afirmó que su país no va a escatimar esfuerzos para que su presencia en Cuba brille a la altura de la amistad y el respeto que España tiene por el pueblo cubano. Las inversiones, con un monto de 370 millones de euros, están en diversos sectores, fundamentalmente la industria turística, donde las marcas españolas gestionan cerca del 70% de las habitaciones hoteleras.

La labor española queda patente en la renegociación de la deuda cubana; se cuenta con un fondo de contravalor por un importe conjunto de 415 millones de euros para apoyar el desarrollo de las inversiones de las empresas españolas en Cuba. “El reto es agilizar el funcionamiento de ese fondo”, y la compañía pública de Seguros de Crédito a la Exportación reabrió recientemente la cobertura a corto plazo a Cuba. Esto “muestra la confianza en la capacidad de la isla en hacer frente a la coyuntura actual y superar los atrasos en los pagos”, expresó. Además, subrayó que las empresas españolas están preparadas para “algún gran proyecto” en energía, gestión aeroportuaria o ferrocarril. El Gobierno cubano prometió elaborar una lista de proyectos que “se reservarán” a empresas españolas.

El vicepresidente cubano Ricardo Cabrisas planteó en el evento que las empresas españolas gestionan un 90 % de los hoteles 5 estrellas, casi la mitad de aquellos con nivel de 4 estrellas, y existen amplias posibilidades de desarrollo e inversión. Reconoció que, por limitaciones de recursos financieros y la disponibilidad de divisas, existen atrasos por operaciones de comercio corriente (unos 300 millones de euros), ante lo cual los representados en la Asociación de Empresarios Españoles en Cuba han demostrado su confianza y comprensión en que la isla caribeña liquidará estos adeudos, y ratificó la voluntad de cumplir de manera gradual todos los compromisos contraídos.

Cabrisas señaló que el reordenamiento de la deuda, con la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE), por operaciones corrientes, permitió reabrir la línea con cobertura a corto plazo hasta un tope de 30 millones de euros, bajo operaciones con créditos documentarios del Banco Nacional de Cuba. También refirió que, con la firma de los Acuerdos Bilaterales para la regularización de la deuda, a mediano y largo plazos, en mayo de 2016, se derivaron dos programas de conversión de deuda, el de corto plazo y el del mediano y largo plazos, en los denominados Fondos de Contravalor. En este contexto, hasta la fecha se han celebrado 8 reuniones de los Comités Binacionales, aprobándose 11 proyectos, de ellos 6 empresas mixtas, 4 empresas radicadas en la Zona Especial de Desarrollo Mariel y un proyecto estatal.

Por otra parte, la ministra española de Industria, Comercio y Turismo, María Reyes Maroto, mantuvo negociaciones con autoridades cubanas para que empresas españolas abastezcan a Cuba de gas natural licuado (GNL). Además del transporte del gas, incluiría la construcción de instalaciones para su almacenaje y procesamiento. Las dificultades de Venezuela han llevado a Cuba a buscar otros abastecedores.

Sánchez y su esposa, María Begoña Gómez, salieron a “Andar La Habana” con Díaz Canel, la Primera Dama, Liz Cuesta, y Eusebio Leal. El mandatario entregó la Silla de Antonio Maceo e inauguró la exposición de arquitectura española “Archipaper”.

El presidente español declaró estar “muy satisfecho” con la visita “histórica”, no reveló si pidió a Díaz-Canel la liberación de presos políticos, pero subrayó que hablaron “de todo”. El mandatario cubano no ha dado señales de satisfacción por el resultado de las conversaciones. Difícilmente España pueda apoyar el descalabro económico del gobierno que tiene retenidas las limitadas reformas, y las empresas españolas no estarán dispuestas a continuar afrontando las incertidumbres de los años recientes, pero se ampliará el predominio en la gerencia de las instalaciones turísticas construidas por las entidades cubanas.

Los Reyes podrían viajar en noviembre de 2019, coincidiendo con el 500 aniversario de la fundación de La Habana.

Fuente: Medios nacionales, agencias de prensa y web Moncloa