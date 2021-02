¿“Muerte”, “Vida” o “Libertad”?

LA HABANA, Cuba. ─ En días recientes ha tenido merecido impacto en la opinión pública la canción Patria y vida, una colaboración de Descemer Bueno, el dúo Gente de Zona, Yotuel Romero, Maykel Osorbo y El Funky. Esta creación musical me agradó, aunque no suscribo las opiniones extraordinariamente elogiosas de algunos compatriotas.

No obstante, puedo decir de Patria y vida algo parecido a lo que hace unos meses escribí sobre el comentarista Alex Otaola. No soy admirador de su estilo, pero sí de su enfrentamiento a ultranza al régimen castrista, y le agradezco de manera sincera que, gracias a su forma peculiar de hacer comentarios, haya ganado gran número de seguidores a los que ha logrado identificar con su espíritu democrático y anticomunista.

Sucede lo mismo con Patria y vida. Su letra no usa eufemismos ni rodeos para denunciar los efectos funestos que el régimen castrista ha tenido en la vida del cubano. A veces con frases de mayor vuelo (“Llora mi pueblo y siento yo su voz”); más a menudo con lenguaje popular: “Sesenta años trancado el dominó”.

Se trata —a no dudarlo— de una obra de arte que no sólo denuncia con claridad la terrible tragedia de Cuba bajo la dictadura castrista. También sugiere las vías para salir de la catástrofe: “Y no tenemos miedo; se acabó en engaño”; “el pueblo se cansó de estar aguantando; un nuevo amanecer estamos esperando”.

Por todo ello —repito— vaya mi agradecimiento a los destacados músicos que, echando a un lado los personalismos y las ansias protagónicas que no son raros en el mundillo artístico, se han coaligado para ofrecernos esta obra de arte que llama al pueblo cubano a la reflexión, a la sinceridad y a la acción.

El número de sus reproducciones en Internet ya pasa del millón en menos de una semana. En esto sólo cabe deplorar que, dentro de ese público enorme y repentino, los habitantes del Archipiélago sean una minoría. Es otra cosa más que corresponde “agradecer” al régimen de miseria impuesto y mantenido a ultranza en Cuba por los castristas.

No por gusto el establishment cubano ha reaccionado con virulencia a la aparición de Patria y vida. Abel Prieto, presidente de Casa de las Américas, se muestra algo comedido al calificarla de “panfleto musical”. Una declaración de los músicos oficialistas usa términos más ásperos: “indescriptible repugnancia”, “ignominia de bufones”, “una payasada”.

En este último libelo, los redactores, ajenos al sentido del ridículo y el mal gusto, arman un increíble potaje en que combinan a un fundador de la Patria con un guerrillero castrista y un músico popular: Perucho Figueredo, Juan Almeida y Benny Moré. Como cualquier medio les viene bien, no vacilan en mezclar ¡el natalicio de uno con la muerte de los otros dos! Lo único importante es que coincidan las fechas.

Hacia el final de su argumentación (de algún modo hay que llamarla) citan un verso del bayamés que no sólo es autor de nuestro Himno Nacional, sino que fue también —dato que no muchos conocen— uno de los tres cubanos que comenzaron la conspiración contra el dominio colonial español que desembocó en la Guerra de los Diez Años.

“Morir por la Patria es vivir”, es la estrofa patriótica de la cual echan mano los músicos castristas, y de inmediato hablan de la “ignominia de bufones”… ¿De qué “ignominia” hablan? ¿Y cuáles son los “bufones”! Acto seguido recuerdan el lema ideado en 1961 por el fundador de la dinastía castrista: la frase macabra de “Patria o Muerte”.

Viene al caso recordar aquí que la “Muerte” de la consigna (¡y reservada para todo el pueblo cubano!) no es mera retórica. ¿O vamos a olvidar la disposición a “hundirnos en el mar” que proclamó un día el “Máximo Líder” y que un cantautor talentoso recogió en una canción. O su invitación al líder soviético Jruschov a que “asestara el primer golpe” a los Estados Unidos; es decir, ¡a iniciar la III Guerra Mundial, en la cual Cuba habría sido barrida del mapa!

De todos modos, confieso que no soy un ferviente partidario del lema “Patria y Vida”. Me parece una frase magnífica como título de una canción; como respuesta a la obsoleta consigna de “Patria o Muerte” que ahora vuelven a recordar los castristas furibundos.

Pero cuando la actual tragedia nacional quede en el pasado, habrá llegado la hora de recuperar el lema de nuestros mambises, con el cual finalizaban sus cartas nuestros próceres. El de la Cuba cordial que en 1961 el señor Fidel Castro, de manera inconsulta, borró de nuestra historia: “Patria y Libertad”.

