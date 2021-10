LA HABANA, Cuba. – La intolerancia mostrada por la cultura castrista hacia los escritores y artistas que se apartan de la ideología oficial ha sido proverbial. Cantantes prohibidos, autores musicales cuyos nombres no se mencionan, y escritores borrados de los diccionarios de la literatura cubana, entre otros, han constituido el “aporte” del castrismo a la cultura nacional.

Con particular saña la cultura oficialista ha tratado a los artistas e intelectuales que abandonaron la Isla por divergencias políticas con el régimen. Nombres hay muchos: Celia Cruz, Guillermo Cabrera Infante, Blanca Rosa Gil, Carlos Alberto Montaner, Willy Chirino, Rafael Rojas, Olga Guillot, Jorge Mañach, Osvaldo Farrés…

Y cuando algunos ingenuos creían que habíamos arribado a una especie de distensión en esa política de ostracismo e intolerancia aplicada por los gobernantes cubanos, acabamos de presenciar un nuevo capítulo de esa ignominiosa manera de actuar.

Así se evidenció en el artículo titulado “Mercado, perlas y baratijas”, de la autoría de Pedro de la Hoz, y aparecido en el periódico Granma con motivo de la próxima entrega, el 18 de noviembre en Las Vegas, de los premios Grammy Latinos correspondientes a este año, 2021.

Después de hacer una mención de todos los músicos nominados para esta nueva edición de los premios, el articulista arremete contra la doble nominación, en los apartados de Canción del Año y Mejor Canción Urbana, de “un panfleto anticubano que circula desde hace unos meses y hace las delicias de senadores, representantes, ultraderechistas, neoanexionistas y los incultos y rabiosos youtubers a su servicio”.

Sabemos que la insultante mención alude a la canción “Patria y Vida”, en la que intervienen Yotuel Romero, Gente de Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo y el Funky. Una canción que se convirtió en himno de los cubanos que se lanzaron a las calles el pasado 11 de julio como protesta por la crítica situación que atraviesan. Y una canción, además, cuyo título se contrapone al apocalíptico “Patria o Muerte” que Fidel Castro injertó en el tejido de la nación.

En esta ocasión la furia del señor De la Hoz no se dirige específicamente contra los artistas por el hecho de haber abandonado la Isla, sino que enfoca sus dardos contra aquellos que últimamente han criticado al régimen cubano, como son los casos de los representados en la canción “Patria y Vida”. En ese sentido habría que agregar que el articulista ―por demás, nombrado vicepresidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) sin apenas conocérsele la autoría de alguna obra literaria― la emprende también contra otra fustigadora del castrismo, la cantante Gloria Estefan. Al respecto, apunta que “ella vive desde que tenía año y medio en Estados Unidos, y su único interés por la Isla coincide con el de su marido Emilio: regresar el país a la órbita de Washington”.

Son de destacar dos elementos que nunca faltan en las maniobras descalificadoras con que la propaganda castrista intenta neutralizar a sus adversarios. En primer término no mencionar los nombres de los músicos que intervienen en “Patria y Vida”. Así el señor De la Hoz pretende no otorgarles protagonismo ante los lectores de Granma, pero en el fondo lo que consigue es un artículo que provoca más confusión que esclarecimiento para los destinatarios que no cuenten con otra fuente de información. Y claro, con la consiguiente afectación de su ya precaria credibilidad.

Por otra parte, esa costumbre de llamar “anticubanos” a los que se oponen al castrismo denota que la maquinaria del poder y sus acólitos continúan confundiendo la patria con una ideología o un partido político. Por tanto no son anticubanos; son anticastristas y nada más.

Aunque Díaz-Canel piense que los fans de “Patria y Vida” tienen un pésimo gusto musical ―como se lo espetó al presidente uruguayo Luis Lacalle Pou―, todo hace indicar que el gran público no coincide con él.

ARTÍCULO DE OPINIÓN

Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de CubaNet.

