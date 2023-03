LA HABANA, Cuba. — La nueva semana laboral comenzó para mí con una buena noticia: por las vías del WhatsApp, que se proclaman encriptadas y seguras, me llegó un video elaborado por compatriotas que residen en nuestra Isla. Como vivimos en la Cuba del monopolio de las comunicaciones (ETECSA) y padecemos su pésimo servicio, tuve que esperar demasiados segundos para lograr empezar a verlo.

Pero la pequeña espera valió la pena. En sólo cinco minutos, los realizadores, en las voces de numerosos compatriotas que también malviven en este “paraíso tropical del proletariado”, nos transmiten una idea sencilla y acertada: la de no concurrir a los colegios electorales el venidero 26 del corriente, día señalado por el régimen para perpetrar su supuesto ejercicio electoral, manipulador y mentiroso.

Como se sabe, ese día cada cubano residente en la Patria —los millones de exiliados no— contará con la posibilidad de acudir o no a votar. Y esto en un proceso en el cual se sabe de antemano que, gracias a los métodos tramposos instaurados por el castrismo, cada uno de los postulados para las 470 curules previstas en la nueva Asamblea Nacional del Poder Popular “triunfará”.

La frase que repite cada uno de los participantes en el conciso video es sencilla: “Yo me abstengo”. La divulgación de la breve cinta me pareció muy buena y la considero una excelente contribución a esa postura cívica que —estoy convencido— es la correcta de cara a la inminente puesta en escena de los comunistas criollos. Por ello me apresuré a reenviarlo a mis contactos junto con una breve nota de felicitación a los realizadores y participantes.

Son diversas las razones que cada uno de los comparecientes esgrime para justificar el retraimiento del venidero 26, pero todas son válidas y atendibles. Unos se centran en las clamorosas carencias materiales —falta de alimentos y asistencia médica, colas interminables, etc.—; otros hacen hincapié en fenómenos más supraestructurales, como los presos de conciencia, las más de 500 iglesias no reconocidas o los preceptos constitucionales violados por el mismo régimen que los dictó.

Pero todas esas viñetas, en su conjunto, sirven de respaldo a la tesis central: la de no ir a poner la cara en un ejercicio que ha sido diseñado por los comunistas para que, en lo que se supone que sea “el órgano supremo del poder estatal” de esta Gran Antilla, algunos cientos de otros ciudadanos no menos comunistas se presenten como supuestos representantes de la generalidad de la ciudadanía (incluyendo a la clara mayoría que está harta del sistema impuesto).

No es que, en el breve documental, todo sea inobjetable. Para empezar, al menos yo no alcanzo a entender el lema que se repite una y otra vez: “Más vale una acción segura que una esperanza incierta”. Lo primero a señalar en ese contexto es que, en puridad, lo que se está propugnando es una omisión y no una acción.

¿Y cuál sería la “esperanza”! ¿Los cantos de sirena de la propaganda comunista, que proclama que “mejor es posible”! ¡Se trata de una afirmación que no es incierta, pero es el colmo de la desfachatez que los mismos que nos han metido en el desastre actual insinúen que el propio sistema entronizado por ellos nos conducirá a un lugar mejor!

En el plano personal, yo habría preferido que, en lugar de “Yo me abstengo”, se hubiese empleado un lema más popular como “Yo no voto” o, quizás mejor, “Yo no voy a votar”. Ya sabemos que el fundador de la dinastía, en pose demagógica para congraciarse con sus vasallos, declaró al cubano “el pueblo más culto del mundo”. Pero la realidad dista muchísimo de ahí. Por desgracia, no faltarán compatriotas nuestros que no entiendan qué quiere decir “abstenerse”.

Otra cuestión que —creo— habría sido conveniente señalar es que en la Cuba castrista, a diferencia de lo que establecía la Constitución democrática de 1940, no es obligatorio votar. En vista del terror instilado por el régimen dictatorial en sus súbditos durante más de 64 años, sería conveniente explicitar ese aspecto. De ese modo, los asustados cubanos de a pie no temerán que, al quedarse en sus casas el 26 de marzo, puedan estar infringiendo la Ley.

A ciencia cierta, no me atrevo a afirmar que esos aspectos que he señalado constituyan en verdad lunares de esta iniciativa que acaba de divulgarse. Simplemente me asaltan algunas dudas al respecto. No excluyo que, en realidad, el error sea mío, y no de los realizadores y participantes en el video.

Pero por encima de las objeciones que cualquiera pueda hacerle a esta realización, hay algo innegable: En medio del marasmo, la desesperanza y la postración en que han quedado los cubanos debido a la calamitosa situación imperante, este llamado cívico enciende una llamita de esperanza para este pueblo que ahora mismo parecería creer que ha sido abandonado hasta por Dios.

ARTÍCULO DE OPINIÓN

Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de CubaNet.