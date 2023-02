LA HABANA, Cuba. – La venta de servicios médicos, la recuperación del turismo y las remesas, principales entradas de divisas al país, auspiciosas resurgen. La utilización de esos recursos para inversiones en las obsoletas industrias, la agricultura y otros sectores productivos es una nueva oportunidad que las autoridades no tienen derecho a dilapidar. Los cambios en la conducción de la economía y la libre participación de todos los cubanos resultan imprescindibles.

Obstruidas por las autoridades cubanas, las posibilidades de emprendimientos económicos, comerciales e inversionistas con el Gobierno, los empresarios de Estados Unidos y los cubanoamericanos brindadas por el presidente Barack Obama ya no volverán a materializarse del mismo modo. Sin embargo, las ventas de servicios médicos a México, Brasil y otros países reabren oportunidades para despegar.

En México, Zoé Robledo ―director del Instituto del Seguro Social (ISMM)― informó durante la conferencia matutina del presidente Andes Manuel López Obrador, ofrecida el 30 de enero, que unos 600 especialistas cubanos en geriatría, dermatología, alergología, rehabilitación y medicina interna ejercen en hospitales de los estados Colima, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Zacatecas, Morelos y otros. Todos laboran en el programa de prestaciones gratuitas, incluyendo medicamentos.

Durante varios años, la contratación de los especialistas cubanos procuró espacio con dificultades, debido a las protestas de las asociaciones mexicanas. La participación de una brigada para enfrentar la pandemia de COVID-19 posiblemente logró mejor aceptación. En esta oportunidad, el ISMM convocó a galenos nacionales y extranjeros para cubrir vacantes en hospitales de 13 estados donde la atención médica es deficiente, por la negativa a trasladarse a lugares inhóspitos. A lo largo del mes de febrero se analizarán las solicitudes de 18 400 médicos generales nacionales, que serán entrevistados en marzo, ha dicho Robledo.

Por su parte, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunció la reanudación del programa “Mais Médicos”, cancelado por su predecesor, Jair Bolsonaro. Nesio Fernandes, secretario de Atención Primaria del Ministerio de Salud de Brasil, dijo que la prioridad sería para médicos brasileños. De acuerdo con el funcionario, gran parte de las vacantes de los cubanos no han sido ocupadas.

La expresidenta Dilma Rousseff comenzó el programa “Mais Médicos” en 2013. El 8 de julio de ese mismo año se incorporó la colaboración cubana, que aportó grandes ingresos monetarios a la dictadura castrista, y respaldó financiamientos y créditos como el utilizado para la modernización del puerto del Mariel. El gobernante Miguel Díaz-Canel anunció la salida de todos los colaboradores cubanos el 14 de noviembre de 2018, debido a las declaraciones de Bolsonaro sobre el personal de la Isla antes de tomar posesión de la presidencia, en enero de 2019.

Durante ese período, médicos antillanos se acogieron al plan de visas especiales de Estados Unidos, y otros, al tener que retornar a Cuba, se quedaron en Brasil. Luego de dificultades para su reconocimiento y empleo, fueron contratados.

A comienzos de 2023 la justicia federal brasileña determinó que el Ministerio de Salud deberá reincorporar al programa “Mais Médicos” a los profesionales cubanos contratados por dos años durante el gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022). Favorece exclusivamente a los médicos que se quedaron en Brasil en noviembre de 2018.

La contratación del personal cubano se hacía a través de la Organización Panamericana de la Salud, que recibía un 5% del pago, mientras que el Gobierno cubano se quedaba con el 85% de las ganancias. La negociación actual fue directamente entre los gobiernos de Cuba y México, según ha trascendido. Con Brasil puede preverse un acuerdo similar. El personal cubano solo recibe el 10%, lo cual demuestra la situación económica que afronta. Así, se sacrifican para mejorar las condiciones de vida de su familia y traer equipos electrodomésticos, ropa, calzado y otros productos que en Cuba escasean. En la Isla sus salarios son muy bajos y deben sortear el desabastecimiento crónico, las colas y la inflación, como el resto de la sociedad.

La lucha diaria por la supervivencia se debe a la ineficiencia del Gobierno cubano, sus legislaciones y medidas estranguladoras, envueltas en discursos altisonantes pronunciados en eventos dentro y fuera del terruño. El resultado es que no se produce, no se exporta, no se pueden pagar las deudas internas ni externas. Las donaciones privadas, gubernamentales y de organizaciones internacionales han ayudado, pero no se puede vivir de fiado, ni de la caridad pública. Las autoridades han convertido al cubano en un pueblo de menesterosos.

