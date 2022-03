LA HABANA, Cuba. – RevoluGROUP, la empresa canadiense que anunció un nuevo servicio de remesas a Cuba, asegura que “no tiene contrato mercantil con el Gobierno cubano” y sin dudas no miente; es muy cierto que no hay acuerdo entre las partes, al menos no por escrito, pero cuando asegura que el dinero enviado desde el exterior entra “limpio” a la Isla y que se “cuela por las grietas del sistema” del régimen, ahí sí me pone a sospechar tanto del concepto de “limpieza” que estarían manejando como en las “fisuras” que dicen haber descubierto, porque no hay centavo que entre a Cuba, ni siquiera escondido en el bolsillo de los viajeros, que no termine en las arcas de la dictadura.

No importa cuánto tiempo retengamos nuestra plata debajo del colchón o que nos abstengamos de hacer compras en una red de comercio —legal o ilegal— totalmente en manos del Estado o de funcionarios corruptos porque, movidos por las necesidades diarias, en algún momento tendremos que rendirnos y, como caen los objetos por ley de gravedad, las monedas terminarán cayendo donde único pueden hacerlo en un sistema financiero como el cubano.

Un sistema en forma de embudo traganíquel que está tan meticulosamente controlado que se pudiera afirmar que el único modo de evadirlo sería, por fantasear un poco, abriendo un gigantesco centro comercial en la Base Naval de Guantánamo que compita con el centenar de tiendas en MLC que hoy succionan las remesas, y aún así los comunistas buscarían el modo de sacar provecho.

Saquémonos los pajaritos de colores de la cabeza de una vez y entendamos que no existe actualmente un modo factible de evitar que el régimen se haga con una buena parte del dinero remesado, que es una pérdida de tiempo intentar escapar a lo inevitable porque solo no termina en sus manos el dinero que jamás logra entrar en el “sistema” y porque, incluso, del que se llevan consigo quienes emigran o quienes se van de compras al extranjero, probablemente una buena parte les retorna por todos los mecanismos oscuros y retorcidos que sospechamos.

¿O es que todavía hay quienes no se enteran que buena parte de las agencias de envíos a Cuba, de vuelos chárter y recargas telefónicas, incluso radicadas en Miami, son gestionadas de algún modo desde acá o al menos tributan al “sistema” y por tanto dependen de él? ¿Tampoco sospechan de la posibilidad de que la “súbita” apertura de Nicaragua, hacia donde en estos minutos está ocurriendo el mayor éxodo migratorio de cubanos en más de dos décadas, sea en realidad un gran negociazo donde hay algunos chicos listos —sobre todo aquí en Cuba— que están amasando una fortuna ya por la emisión de pasaportes (falsos y verdaderos) y demás documentación legal, ya por todos los gastos internos previos a la salida definitiva, por los sobornos a los funcionarios, por las compraventas de propiedades, por los altos precios de los pasajes aéreos y hasta por los vínculos que algunos pudieran guardar con los traficantes de personas por toda Centroamérica?

Algo sórdido pasa con esta oleada migratoria que ni las puertas de Nicaragua se cierran ni el régimen se pronuncia firmemente al respecto como hiciera en algún momento con Panamá y Trinidad Tobago, dos vías migratorias que hoy están prácticamente en desuso.

Visto así, RevoluGROUP no puede ofrecer garantías de lo que afirma y, sencillamente, está promoviendo un servicio que no cambia las cosas. No importa que la “iniciativa” llegue avalada por el Havana Consulting Group y con el visto bueno del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el simple hecho de que el nuevo canal de envío permita depositar el dinero en varias entidades financieras cubanas ya nos habla de que tales “grietas” no son más que otro cuento chino. Y que me disculpen por toda la buena intención que pudiera moverlos —mucho más próxima a la ingenuidad si en realidad fuese sincera— pero hay algo en relación con las entidades financieras cubanas que ellos saben y no les conviene decir.

La reacción de las instituciones oficiales y los mensajes reprobatorios de algunos funcionarios del régimen no son suficientes para descartar posibles vínculos entre unos y otros. Por otro lado, las garantías que ofrece Emilio Morales sobre los servicios de la empresa de la cual es vicepresidente de su subsidiaria estadounidense no hablan muy bien de su conocimiento del “sistema” cubano.

La “coincidencia” en el tiempo de esta iniciativa “canadiense” con la autorización del Banco Central de Cuba —como gestora de remesas— a una entidad desconocida como Orbit S.A., subordinada al Ministerio de Comercio Exterior (CMEX) y cuya casa matriz radica en el mismo domicilio legal que al menos otras cuatro entidades del CMEX, me llevan a concluir lo que siempre he pensado con respecto a estos temas: no existen las coincidencias, así como tampoco vamos sobrados de tontos por acá.

Muy personalmente creo, e insisto, no existe actualmente una vía que evite la participación del régimen cubano como beneficiario directo o indirecto de una actividad financiera que tenga como destino ya no las instituciones oficiales sino incluso el territorio cubano, ni siquiera acudiendo a algo tan relativamente novedoso como los criptoactivos, una realidad tan distante de la cubana que solo unos pocos “niños mimados” pueden darse el lujo de participar en ella; y ya sabemos cuáles son y cuán “arriba” viven (y a la sombra de quiénes) los “nenes malcriados” de esta finca.

Con decenas de años de retardo tecnológico y con cientos de restricciones de acceso a internet, así como a cualquier tipo de canal de información independiente del régimen, no me imagino a mis agotados vecinos (remesados y no remesados) del Reparto Eléctrico, La Güinera y Mantilla —los mismos que cargan de madrugada con la libreta, el carnet y hasta con la almohada para comprar el pollo en la shopping—, metidos en el mundo de los tokens y las criptomonedas.

En cuanto al dinero físico, ya sea en papel o en tarjeta, billete que entra a Cuba en forma de remesa es billete que no sale, y si lo hace es porque de algún modo les retornará. No por gusto es esta una economía pensada no para producir comida abundante para el pueblo aunque sí para multiplicar los emisores de remesas con el fin de “salvar la Revolución y el socialismo”.

La única forma en que el empeño de RevoluGROUP resultaría tal y como anuncian sus promotores sería si existiera o se pudiera crear en la Isla una economía paralela a la del régimen y excluyente de este, lo que en Cuba es ―bien los saben los quienes viven o han vivido bajo este sistema totalitario― imposible.

Así que vayan a cantarles las nanas a quienes estén soñolientos del “lado de allá”, que casi siempre son, por poner apenas un ejemplo entre miles de “ingenuidades” que tanto daño nos hacen, los mismos que se tragan el cuento del “miedo creíble” con el que llegan hoy miles de impostores a la frontera de Estados Unidos sin haber puesto un pie en la calle el 11J, pero aún así los dejan pasar y, habiendo funcionado la mentira, pronto se olvidarán del miedo cuando retornen en unos años a vacacionar en Varadero o se conviertan en obedientes emisores de remesas.

ARTÍCULO DE OPINIÓN

Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de CubaNet.

